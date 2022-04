The Masked Singer 2022: Panne im Finale - das Zebra verliert zu früh seine Maske

Das letzte echte Rätsel wird im "The Masked Singer"-Finale schon früh gelöst. Eine ungeplante Überraschung gibt es dann kurz vor dem Ende aber doch noch: Das Zebra verliert seine Maske schon vor der eigentlichen Enthüllung.

Im großen Finale von "The Masked Singer" 2022 geht das Rätselraten in die letzte große Runde. Die letzten vier Masken der sechsten Staffel fallen. Dabei gibt es eine echte Überraschung, denn den Promi unter der Ork-Maske hatte fast niemand auf dem Schirm. Kurz vor der Demaskierung des Zebras, dem diesjährigen Sieger, passiert auch noch ein unvorhergesehener Fauxpas. Lesen Sie im Folgenden, welche Promis enttarnt wurden und wie das große Finale lief.

Nora Tschirner überrascht als Ork "Das blaue Wunder dieser Staffel", betitelt Gastgeber Matthias Öpdenhövel den allseits beliebten Ork. Dieser begeisterte die Jury bereits mit Songs auf Italienisch, Türkisch, Spanisch und Englisch. Mit dem isländischen Lied "Vökuro" der Sängerin Björk legt der Ork in Sachen Mehrsprachigkeit nicht nur noch eine Schippe drauf, sondern stiftet zusätzlich Verwirrung. Es fallen Namen wie Michelle Hunziker, die schon früh im Ork-Kostüm vermutet wurde, oder Brigitte Nielsen. Nur bei einer Sache ist sich die Rate-Jury sicher: Sie hat keine Ahnung!

Ob die Neugier der Zuschauer dafür ausschlaggebend ist, dass der Ork als erstes ausscheidet und somit auch als erstes demaskiert wird? Groß ist die Überraschung, als Schauspielerin Nora Tschirner sich die Maske vom Kopf reißt. Weder das Publikum noch das Rateteam hatten irgendeine Ahnung. Kein Wunder, denn Tschirner tat alles dafür, nicht erkannt zu werden. Bei den Proben sprach sie Spanisch und legte so auch ihre Kollegen und Kolleginnen rein. "Bester Masked Singer ever", findet Ruth Moschner.

Nach dem zweiten Durchgang wird die wahre Identität der Diskokugel enthüllt. Hier bleibt die große Überraschung aus. Wie von so vielen bereits seit der ersten Show vermutet, steckt Jeanette Biedermann in dem knuffigen Kostüm. Möglicherweise kostet diese Eindeutigkeit die Discokugel den Sieg, denn stimmlich ist Jeanette Biedermann über jeden Zweifel erhaben.

Zebra und Dornteufel liefern sich Finalduell Wie die Discokugel überzeugt auch das Zebra mit seiner einzigartigen Stimme, diesmal u.a. mit dem Lied "Addicted To You" von Avicii. Besonders Rea Garvey ist hin und weg und lädt den Savannen-Bewohner gleich ein, mit ihm auf Tour zu gehen. Auch mit dem zweiten Song "Without You" von Mariah Cary punktet das Zebra und schafft es ins finale Duell gegen den Dornteufel. Anke Engelke, Ella Endlich oder doch jemand anderes? Das Rateteam ist unsicher, tendiert aber im Laufe der Show immer mehr Richtung Ella Endlich.

Beim Dornteufel hingegen tippten Rea Garvey und Ruth Moschner schon früh in der Staffel auf den früheren "Alarm für Cobra 11"-Schauspieler Mark Keller. Auch Riccardo Simonetti, der im Finale Rategast ist, meint, ein verstecktes Indiz für den Bodensee herausgehört zu haben, was zufällig die Heimat des Schauspielers ist. In der Tat schält sich Mark Keller wenig später als Zweitplatzierter aus dem Kostüm.

Fauxpas beim Finale - das Zebra verliert den Kopf Sieger der sechsten Staffel ist also das Zebra. Doch bei der überschwänglichen Umarmung mit Moderator Matthias Öpdenhövel fällt die Zebra-Maske ab, noch bevor der zweitplatzierte Dornteufel demaskiert ist. "Keiner hat etwas gesehen, außer ich so ein bisschen", beruhigt Öpdenhovel, der sofort versucht, die Identität des Zebras mit seinen Armen zu verbergen. Lange bleibt diese ohnehin kein Geheimnis mehr, in der ersten Sendung der Staffel wäre eine solche Panne schon deutlich ärgerlicher gewesen.