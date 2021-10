The Masked Singer: Wer ist der Hammerhai?

Der Hammerhai wurde als erstes Kostüm der neuen "The Masked Singer" vorgestellt. Doch wer könnte unter dem Grinsegesicht stecken?

Er ist stets gut gelaunt, ist mit seinem Neoprenanzug und den Flossen bestens für lange Tauchgänge ausgestattet und muss nur aufpassen, dass er den Kopf nicht hängen lässt - denn der ist richtig schwer. Der gigantische Schädel des Hammerhaies hat einen Umfang von drei Metern. "Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den am besten austariert", sagt Maskenbauerin Marianne Meinl.

Insgesamt war das "The Masked Singer"-Team rund 600 Stunden mit dem Kostüm beschägtigt. Nicht nur der Kopf stellte die Kostümbildner vor Herausforderungen, auch der Schwanz des Haies war sehr aufwendig. Er besteht aus 24 einzelnen Gliedern, um die Bewegung eines Fischschwanzes zu imitieren.

Viel ist vor der ersten Show, die am Samstag, 16. Oktober bei ProSieben läuft, noch nicht bekannt. Nur so viel: Der Hammerhai liebt es, im Rampenlicht zu stehen und zieht immer eine hammermäßige Show ab.

Welche Gerüchte gibt es zum Hammerhai?

Auf welchen Promi könnte das zutreffen? Erste echte Anhaltspunkte gibt es erst beim ersten Auftritt des Meeresbewohners. Doch schon jetzt gibt es die ersten Spekulationken unter "Masked Singer"-Fans. Der Overall und die Körperhaltung des Hammerhais erinnern an Hella von Sinnen, kommentieren einige bei Facebook. Auch Mirco Nontschew stehe gerne so da, meinen andere. Viele glauben aber, dass der Hammerhai eher klein ist. Deshalb fallen auch die Namen Ralf Schmitz und Klaas Heufer-Umlauf. Auffällig: Die Zuschauer rechnen offenbar mit einem Star aus dem Bereich Comedy.