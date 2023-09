Walentina entsetzt mit Aktion im "Sommerhaus": TV-Zuschauer mit heftiger Reaktion

Walentina Doronina sorgt für ordentlich Krawall im "Sommerhaus der Stars". Ob provokantes Verhalten, Beleidungen oder ihr Umgang mit ihrem Verlobten Can Kaplan, sorgen für Entsetzen bei den TV-Zuschauern. Die Reaktionen im Netz überschlagen sich, nach den Aktionen von Walentina.

Ob gegen ihren "Lieblingsfeind" Aleks Petrovic, ihren Verlobten Can Kaplan oder gegen andere Bewohner vom "Sommerhaus der Stars", Walentina teilt verbal aus. Aleks wurde als "Lappen" beleidigt und auch ihr Partner darf sich einiges von ihr anhören. Die 23-Jährige drohte bereits, sich von ihm zu trennen und in der Öffentlichkeit über ihn "auszupacken". Auch beim Paarspiel in der RTL-Show hielt sich das Reality-Sternchen nicht mit Beleidigungen zurück. Can wurde dabei von ihr als "Minusmensch" mit einem "Scheiß-Schädel" bezeichnet. Von ihren Mitstreitern verabschiedete sich Walentina mit einem siegessicheren "Stinkefinger", nach dem klar wurde, dass sie und Can die Promi-WG in der zweiten Folge noch nicht verlassen mussten. Zuletzt erklärte die Blondine im "Sommerhaus", wie sehr ihr Verlobter von ihr profitieren würde. Nur durch sie sei die Anzahl seiner Follower gestiegen. Im Falle einer Trennung würde das für den Geschäftsführer eines eigenen Beauty-Unternehmens bedeuten, er müsse Instagram löschen.

Kommentare im Netz überschlagen sich Das Verhalten der gebürtigen Essenerin löste im Netz Entsetzen aus. "Sie missbraucht Can psychisch, und das permanent! Sie gehört nicht gezeigt sondern angezeigt!", so ein empörter Kommentar von vielen. "Ich denke ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt könnte Valentina helfen", empfiehlt eine Zuschauerin auf Instagram. "Ich denke es geht bei denen einfach nur um quote! Die benehmen sich wieder soooo krass daneben", wird von einem anderen Fan vermutet.

Ob Walentina sich so Verhält um mehr Sendezeit beim "Sommerhaus der Stars" zu bekommen? Der Eklat um Walentina und Can scheint jedenfalls noch weiterzugehen. In der Promi-WG soll es eine Schlägerei gegeben haben. Zuletzt verriet die 23-jährige Details über den Vorfall. "Es gibt einen Täter und ein Opfer", erklärte Walentina und verriet, wie sie nun in der Angelegenheit vorgehen will. Hier gibt es den Artikel dazu.

Auch interessant: Zum ersten Mal hat sich die Mutter von Max Suhr in einem Interview zu Claudia Obert geäußert. Nun arbeitet Susanne Suhr für die Unternehmerin. Hier finden Sie alle Infos zu dem Thema.

Vor kurzem feierte Claudia Obert ihren 62. Geburtstag! "Heute schenke ich mir selbst eine Druck-Betankung", kündigte die Unternehmerin an und landete mit ihren "Saufkumpanen" in der Kneipe. Hier gibt es den ganzen Artikel.