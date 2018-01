Stana Katic tritt aus dem Schatten von "Castle": In der von ihr mitproduzierten Amazon-Serie "Absentia" macht sie als Agentin Emily Byrne Jagd auf einen Serienkiller - und verschwindet spurlos. Sechs Jahre später wird sie in einer Hütte im Wald gefunden - ohne Erinnerung an das, was geschehen ist. Ihr Mann hat zwischenzeitlich neu geheiratet und sie selbst wird in eine neue Mordserie verwickelt.

Fotoquelle: ABC Studios