"Bring den Himmel zum Glitzern"

Von teleschau

Sein Lachen wird für immer in Erinnerung bleiben: Nach dem Tod des einstigen "DSDS"-Siegers Alphonso Williams haben sich zahlreiche Prominente emotional von dem Sänger verabschiedet.

Am Freitag noch hatten sich die Angehörigen von Alphonso Williams bei Instagram zu Wort gemeldet und über den schlechten Gesundheitszustand des Sängers berichtet. In der Nacht zum Samstag ging es dann plötzlich ganz schnell und Williams erlag im Alter von nur 57 Jahren seiner Krebserkrankung. Bereits seit neun Wochen war der Künstler mit einer Chemotherapie gegen Prostatakrebs behandelt worden.

Auf Instagram schrieb die Familie des Sängers: "Uns fehlen die Worte ... Wir können nicht beschreiben, was wir gerade fühlen und hoffen immer noch, dass wir nur träumen ...". Jetzt habe "der Himmel einen glitzernden Stern gewonnen".

Auch zahlreiche Prominente und Weggefährten von Alphonso Williams reagierten bestürzt auf die traurige Nachricht. Alexander Jahnke, 2017 hinter Williams Zweiter bei "DSDS", schrieb bei Instagram: "Ich bin voller Trauer. Versunken in den schönen Erinnerungen an unsere Zeit miteinander." Auch "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen zeigte sich geschockt von der Todesmeldung und sagte gegenüber "Bild": "Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns. Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt." Der Familie wünsche er nun viel Kraft, so Bohlen.

"Ich wünsch dir eine gute Reise"

Ebenfalls tief betroffen gab sich Natascha Ochsenknecht, die sich ebenfalls auf Instagram zu Wort meldete: "Mr. Bling Bling, ich wünsch dir eine gute Reise und bitte bring den Himmel zum Glitzern." Er habe den Raum stets "zum Strahlen gebracht", erinnerte sich die 55-Jährige. Auch Carmen Geiss trauerte und schrieb bei Instagram: "Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mein Herz blutet, und ich habe so ein schlechtes Gewissen, denn wir hatten noch so viel vor."

Quelle: teleschau – der Mediendienst