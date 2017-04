| „Bauer sucht Frau“-Oster-Special 2017

So feiert „Bauer sucht Frau“-Kultpaar Josef und Narumol Ostern

Zum Osterfest besuchen Narumols 18-jährige Tochter Jenny und ihr Freund das „Bauer sucht Frau“-Paar auf dem Hof von Milchbauer Josef. Für Josef eine gute Gelegenheit, die Nachfolge für den Bauernhof zu regeln. Derweil freut sich Töchterchen Jorafina über „Familienzuwachs“.

Interesse an der Landwirtschaft hat Michael, der Freund von Narumols Tochter Jenny, schon mal. Aber reicht das, um Bauer zu werden? Josef und Narumol werden es in der Sendung "Bauer sucht Frau – Ostern mit den Kultpaaren" am Montag, 17. April, um 19.05 Uhr auf RTL versuchen herauszufinden.

„Familienzuwachs“ beim „Bauer sucht Frau“-Paar

Jorafina, die kleine Tochter von Josef und Narumol, freut sich nicht nur über den Besuch ihrer Halbschwester Jenny, sondern auch über die Baby-Kaninchen, die pünktlich zu Ostern auf dem Hof des „Bauer sucht Frau“-Paares eingezogen sind.

