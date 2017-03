| Horrorfilm

Erster Trailer zur Neuverfilmung von Stephen Kings "Es"

Mit dem Clown "Pennywise" hat Stephen King eine Figur geschaffen, die Kindern wie auch Erwachsenen seit der Buchveröffentlichung von "Es" 1986 das Fürchten lehrt. Im September 2017 kehrt der Horror-Clown in die Kinos zurück – und ein erster offizieller Trailer sorgt schon jetzt für Gänsehaut.

In der fiktiven Kleinstadt Derry in Maine spielt sich seltsames ab. Offenbar bewohnt ein unheimlicher Clown die Kanalisation der Stadt und treibt alle 27 Jahre sein Unwesen. Besonders abgesehen hat er es auf Kinder, die er regelmäßig mit roten Luftballons in den Tod lockt.

Die Freunde Bill, Mike, Ben, Beverly, Stan, Richie und Eddie, die sich selbst "Club der Verlierer" nennen, sind jedoch fest entschlossen "Es" endgültig auszulöschen. Als Erwachsene kehren sie nach Derry zurück und suchen ein letztes Mal die Konfrontation.

Inszeniert wurde der Horrorfilm von Regisseur Andrés Muschietti. Bill Skarsgård ist als Clown "Pennywise" zu sehen und als Kinderdarsteller sind u. a. Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard und Wyatt Oleff dabei. In Deutschland läuft "Es" ab dem 21. September 2017 in den Kinos an.

Foto: © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC.