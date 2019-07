Ex-US-Präsident Bill Clinton und Ehefrau Hillary sind zum dritten Mal Großeltern geworden. Ihre Tochter Chelsea brachte am 22. Juli einen gesunden Sohn zur Welt.

Was für schöne Nachrichten, mit denen sich Ex-US-Präsidenten-Tochter Chelsea Clinton nun auf Twitter zu Wort meldete: "Am Montagmorgen durften wir unseren Nachwuchs, Jasper Clinton Mezvinsky, auf der Welt begrüßen. Wir sprudeln geradezu über vor Liebe und Dankbarkeit und können es kaum erwarten, unseren neuen Sprössling seiner großen Schwester und seinem großen Bruder vorzustellen", verkündete die 39-Jährige höchstpersönlich die Baby-News.

This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother.