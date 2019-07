Spanischer Fußball-Star

Von Julian Weinberger

Er ist ein Weltklasse-Verteidiger, aber auch einer, der polarisiert: Sergio Ramos. Nun verspricht eine neue Doku-Serie bei Amazon Einblicke in das Privatleben des Stars von Real Madrid.

Mario Götze machte mit der DAZN-Dokumentation "Being Mario Götze" den Anfang, wenig später zog Prime Video mit der Manchester-City-Doku "All Or Nothing" nach. Und auch in diesem Jahr setzte sich der Trend zu Dokumentarformaten aus der Welt des Fußballs fort. Ein Film über Toni Kroos schaffte es sogar ins Kino und im August folgt pünktlich zum Bundesliga-Start ein filmischer Blick hinter die Kulissen von Borussia Dortmund. Doch damit nicht genug: Wie Prime Video bekanntgab, bekommt nun Sergio Ramos seine eigene Doku-Serie.

Gemäß einer Pressemitteilung soll das Amazon Original "El Corazón de Sergio Ramos" mit "noch nie dagewesenen Einblicken" in die Karriere und das Privatleben des berüchtigten Abwehrraubeins glänzen. Die acht halbstündigen Episoden, die ab 13. September verfügbar sein werden, gehen dabei bis zu den Anfängen von Ramos' Karriere in Sevilla zurück. Auch die großen Triumphe mit Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft finden ausführlich Beachtung. Dazu versprechen die Serienmacher exklusive Einblicke in den Alltag des Welt- und Europameisters.

Produziert wird "El Corazón de Sergio Ramos" von Love Production USA und den Executive Producern Richard McKerrow, Kevin Bartel und Lety Quintanar.

Quelle: teleschau – der Mediendienst