| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" oder "The Masked Singer" bei ProSieben werden ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert. Hinweis: Viele Regionalprogramme bieten kurze Corona-Updates an, auch ProSieben bringt seine Zuschauer ab sofort täglich um 17.00 Uhr und um 19.05 Uhr in einer fünnfminütigen Sendung auf den neuesten Stand.

Mittwoch, 18. März

LIVE: PK Robert-Koch-Institut zum Coronavirus

Der neuste Stand von den Wissenschaftlern des Robert-Koch-Instituts. -> 10.00 Uhr, diverse Nachrichtensender (z.B. n-tv)

Gemeinsam gegen Corona

RTL widmet dem Coronavirus einen Themenabend unter dem Motto "Gemeinsam gegen Corona". In einem dreistündigen "stern TV Spezial" informiert Steffen Hallaschka gemeinsam mit Studiogästen über die Corona-Krise. Im Anschluss folgt um 23.15 Uhr die Doku "Stunde Null – Wettlauf mit dem Corona-Virus" und auch das Nachtjournal um Mitternacht steht ganz im Zeichen von Corona. -> 20.15 Uhr, RTL

SWR Extra: Corona im Südwesten - Leben mit dem Virus

Eine Frau in Quarantäne. Ein Maschinenexporteur, der keinen Zugang mehr zu seinen Märkten hat. Eine Klinik, die sich auf viele Patienten einstellt: Das Coronavirus verändert den Alltag im Südwesten radikal. Das Leben verlangsamt sich. Die Bewegungsspielräume werden täglich enger. Reporterinnen und Reporter des SWR sind unterwegs, um zu zeigen, wie sich Menschen, Firmen und Institutionen auf die Probleme einstellen. -> 20.15 Uhr, SWR

Maischberger - die Woche

Sandra Maischberger spricht mit Politikern, Medizinern, Wissenschaftlern und Wirtschaftsexperten über die aktuelle Krise und diskutiert die wichtigsten Fragen. Neben den Politikern Armin Laschet und Karl Lauterbach sind ein Chefarzt einer Intensivstation, eine Infektiologin, der ARD-Börsenexperte und eine Ärztin vom Gesundheitsamt zu Gast. -> 22.45 Uhr, ARD