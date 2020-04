Corona-Krise

"Game of Thrones"-Star Isaac Hempstead Wright bittet auf seinem Instagram-Account um Spenden zur Herstellung von Schutzmasken. An der Produktion ist er ebenfalls beteiligt.

Isaac Hempstead Wright beteiligt sich aktiv am Schutz vor dem Coronavirus: Auf Instagram postete der Schauspieler ("Game of Thrones") Fotos, die ihn bei der Herstellung von Schutzmasken für medizinisches Fachpersonal zeigen. "Die Druckerei meines Stiefvaters produziert und spendet derzeit PSA für wichtige Mitarbeiter im Gesundheitswesen", erklärt der 21-Jährige unter dem Bild. Zwar habe die Spendenseite, die die Firma zur Finanzierung der Produktionskosten ins Leben gerufen hatte, ihr Ziel erreicht, dennoch benötigten sie möglicherweise weitere Mittel. Deshalb, so der Schauspieler, sollten seine Fans weiter spenden.

Mittlerweile hat der Schauspieler zwei weitere Fotos zur Aktion gepostet. Das erste zeigte eine Gruppe von Menschen, die die Schutzmasken bereits erhalten haben. Das zweite zeigt hingegen ihn selbst, wie er versucht, mit heruntergeklapptem Schutzglas ein Sandwich zu essen. Dazu schreibt Hempstead Wright augenzwinkernd: "Hinweis an mich selbst: Denk daran, das Visier abzunehmen, wenn du ein Sandwich isst."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH