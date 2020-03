| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" oder "The Masked Singer" bei ProSieben ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert. Hinweis: Viele Regionalprogramme bieten kurze Corona-Updates an, auch ProSieben bringt seine Zuschauer ab sofort täglich um 17.00 Uhr und um 19.05 Uhr in einer fünfminütigen Sendung auf den neuesten Stand.

Montag, 23. März

Deutschland im Ausnahmezustand

Die Reportage zeigt, wie das Coronavirus unser Leben auf den Kopf stellt. Das Corona-Virus verändert das ganze Leben. Was gestern noch normal war, gilt heute nicht mehr. Wie kommen die Bürgerinnen und Bürger mit der neuen Situation zurecht? -> 16.45 Uhr, phoenix

ZDF spezial

Marcus Niehaves moderiert die Sondersendungen, in der es u.a. um das Kontaktverbot in Deutschland gehen soll. Außerdem Thema: Unternehmen und Kleinunternehmen fürchten die Insolvenz und Spargelbauern fehlen die Erntehelfer. -> 19.25 Uhr, ZDF

Hart aber fair extra

In dem "hart aber fair extra" mit dem Thema "Es ist ernst – wie viel Freiheit lässt uns Corona noch?" beantworten Experten und Politiker die Fragen der Zuschauer. Zu Beginn der ARD-Talkshow mit Frank Plasberg gibt es eine 30-minütige Reportage. -> 20.15 Uhr, ARD

Die Quarantäne-WG

Günther Jauch, Oliver Pocher und Thomas Gottschalk melden sich aus ihrer virtuellen WG, um über das Coronavirus zu sprechen. Die Zuschauer können sich über die sozialen Medien aktiv beteiligen. Die Sendung will eine Mischung aus Information und Unterhaltung bieten. -> 20.15 Uhr, RTL

Domian live: Sorgentelefon in der Corona-Krise

Jürgen Domian hört sich die Sorgen seiner Anrufer an und spricht mit ihnen über die Corona-Krise und soziale Distanzierung. -> 22.15 Uhr, WDR

Dienstag, 24. März

Stresstest Corona: Wie die Krise Deutschland verändert

Eine Spezialausgabe von "ZDFzeit" beleuchtet die für viele unwirkliche Situation: keine Schule, keine Arbeit, wenig Verkehr, dazu schönes Wetter. Auf den Intensivstationen kämpfen derweil Ärzte und Pfleger um das Leben schwerkranker Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Noch haben sie dafür, was sie brauchen: Schutzkleidung, Masken, Desinfektionsmittel und Beatmungsgeräte. Noch reicht das geschulte Personal - doch wie lange noch? -> 20.15 Uhr, ZDF

Leschs Kosmos: Corona - Was sagt die Wissenschaft

Harald Lesch macht in Sachen Coronavirus den Faktencheck: Woher kommt das neue Coronavirus, und wie lassen sich die Erfahrungen mit anderen Coronaviren in der aktuellen Krise nutzen? Und was steckt hinter der Idee der "Durchseuchung"? -> 22.15 Uhr, ZDF

Mittwoch, 25. März

auslandsjournal spezial: Corona global - wie das Virus die Welt verändert

Die Korrespondenten berichten aus verschiedenen Ländern und zeigen, wie dort auf die Pandemie reagiert wird. -> 22.15 Uhr, ZDF

ZDFzoom: Corona-Effekt - Wie das Virus unsere Gesellschaft verändert

Es scheint, als suche sich jeder seinen eigenen Weg, mit der Corona-Krise umzugehen. Die "ZDFzoom"-Doku beleuchtet die unterschiedlichen Wege, wie die Menschen in Deutschland mit ihrer Angst und mit den Risiken durch das sich ausbreitende Virus umgehen. -> 22.45 Uhr, ZDF

Wie reagieren die TV-Sender auf die Corona-Krise?

Abseits von Sondersendungen hat das Coronavirus noch weitere Auswirkungen auf das aktuelle Ferrnsehprogramm. So müssen Dreharbeiten gestoppt werden, Live-Shows werden ohne Publikum produziert und es gibt neue Formate. Wir halten Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

+++ SWR setzt "NACHTCAFÉ" aus +++

Die Aufzeichnung der SWR-Sendung "NACHTCAFÉ" mit Michael Steinbrecher wird wegen der Corona-Krise ab sofort ausgesetzt. Deshalb kann die geplante Ausgabe zum Thema "Menschen, die uns tragen" am 24. März 2020, im Ersten bei "TALK am Dienstag" um 22.45 Uhr nicht gesendet werden. Stattdessen ausgestrahlt wird eine Ausgabe der "NDR Talk Show". Auf dem Sendeplatz im SWR-Fernsehen freitags laufen vorerst Wiederholungen. Die Redaktion arbeite derzeit mit Hochdruck an einem Alternativkonzept für das "NACHTCAFÉ, das es ermöglichen soll, die Sendung auch in Corona-Zeiten zu produzieren, heißt es.

+++ Mark Forster sendet live aus seinem Tonstudio +++

Wohnzimmer-Konzert von Mark Forster. Jeden Mittwoch meldet sich der Sänger um 20.15 Uhr aus Berlin. Dazu schaltet er in "Live aus der Forster-Straße" aus seinem Studio zu prominenten Künstlern, macht mit ihnen Musik, stellt ihnen Aufgaben und schaut in ihre Wohnzimmer. Angemeldet haben sich dabei nicht nur nationale Künstlerkollegen wie Max Giesinger oder Sido, sondern auch Weltstars wie Chris Martin und Rita Ora. Virtuell mit dabei sein wollen auch Steffen Henssler, Martin Rütter und Matthias Schweighöfer. Zu sehen ist das immer mittwochs um 20.15 Uhr bei VOX.

+++ "Wer wird Millionär" mit neuen Regeln +++

Ab April wird die Quizshow ohne Publikum aufgezeichnet. Dementsprechend fällt auch der Publikumsjoker weg. Der "Millionärsjoker" wird ihn ersetzen. Drei Millionäre aus vergangenen Ausgaben werden gemeinsam ein Publikum bilden, welches der Kandidat im Zweifel befragen kann. Freigeschaltet wird der "Millionärsjoker" allerdings nur in der Risikovariante. Ein weiterer neuer Joker ist der "Begleitpersonenjoker". Wird er gespielt, kann sich der Kandidat mit seiner persönlichen Begleitperson austauschen. Die neuen Folgen, die unter diesen Bedingungen gedreht werden, sind ab April zu sehen. Mehr Infos.

+++ Nelson Müller gibt Koch-Tipps +++

In einem neuen Format "Einfach! Täglich! Mitkochen!" gibt Nelson Müller ab 24. März täglich in der ZDF-Mediathek und bei Youtube Tipps zum Kochen, damit auch in Zeiten des Homeoffice genug Abwechslung auf dem Teller landet. Die neuen Videos gehen täglich um 12 Uhr online. Mehr Infos.

+++ "Quarantäne-WG" mit Pocher, Jauch und Gottschalk +++

Täglich zur Primetime melden sich Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher aus ihrer Videochat-WG. Die Zuschauer können sich über die sozialen Netzwerke einbringen. "Wir leben gerade in ganz besonderen Zeiten, es passieren Sachen, die wir sonst noch nie mitgemacht haben. Und ich weiß, was es heißt, als Corona-Patient gelangweilt zu Hause zu sitzen", sagt Pocher, der selbst mit dem Virus infiziert ist. Mehr Infos.

+++ "Willkommen bei Carmen Nebel" entfällt +++

Die ZDF-Show war für den 25. April geplant, muss wegen der Corona-Pandemie aber ausfallen.

+++ Dreharbeiten für "Das Traumschiff" pausieren +++

Laut ZDF sei das Risiko einer Infektion an Bord des "Traumschiffs" momentan zwar gering, dennoch wurde der Drehplan angepasst. Der Film "Das Traumschiff: Kapstadt" ist inzwischen abgedreht. Es ist geplant, den Dreh der Schiffsszenen für die Folge "Das Traumschiff: Seychellen" zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

+++ "Wer weiß denn sowas" wird gestoppt +++

Auch Sicht der Macher ist die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" ohne Zuschauer im Studio nicht sinnvoll. Noch bis etwa Ostern gibt es neue Folgen, die bereits vor der Corona-Krise abgedreht wurden. Mehr Infos.