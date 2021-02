Der Bachelor 2021: Niko verbringt Nacht mit einer Kandidatin

Folge fünf beim "Bachelor": Da wäre es doch langsam Zeit für ein Übernachtungsdate. Das denkt sich auch Niko Griesert. Doch wer ist die Glückliche, die die Nacht mit ihm verbringen darf?

Achtung Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, mit wem Niko sein Übernachtungsdate hat, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen.

Von der Großstadt aufs Land, von Berlin nach Bayern: "Bachelor" Niko Griesert und die verbliebenen Kandidatinnen zieht es an den schönen Chiemsee. Dort werden die Frauen in einem urigen Chalet untergebracht. Doch es gibt erst einmal Streit um die Betten. Linda beansprucht ein Zimmer mit Doppelbett für sich, weil sie mit ihrem Schnarchen die anderen nicht stören will. Wie rücksichtsvoll!

Beim Gruppendate wagt sich Niko im wahrsten Sinne des Wortes aufs Glatteis: Er geht mit vier Frauen Schlittschuhlaufen. Mimi grämt sich, dass sie nicht dabei ist. Doch ihre Eifersucht ist unangebracht, denn auf sie wartet später noch ein romantisches Einzeldate.

Erst einmal aber ist Michèle dran, der Niko mal wieder in den Hintern treten muss, damit sie endlich mal die Initiative ergreift. Sie wird nach dem Gruppendate auf dem Eis noch zum Abendessen bei Kerzenschein eingeladen. Das stößt den anderen übel auf, den sie haben Michèle noch immer im Verdacht, nur wegen Instagram bei der Sendung mitzumachen. "Entweder er sieht es selber oder er soll in sein Unglück rennen", schimpft Stephie.

Bei einem Gruppendate im Wellness-Hotel kann Niko die Kandidatinnen dann in Bademode bewundern. Der "Bachelor" zeigt sich durchaus beeindruckt, aber es ist dann doch Mimi, die es ihm am meisten angetan hat. Mir möchte Niko den Abend ausklingen lassen. Daraus wird am Ende die ganze Nacht. Nach dem ersten Kuss der beiden bleiben sie bis zum Morgen zusammen.

Ob Mimi damit in der Nacht der Rosen das Weiterkommen sicher hat? Das zeigt RTL am Mittwoch (17. Februar) ab 20.15 Uhr. Bei TVNOW ist die Folge bereits zu sehen.