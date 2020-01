Neue Staffel bei RTLZWEI

Ein Penthouse in Monaco und eine Villa in St. Tropez reichen den Geissens nicht. Die Jetset-Familie hat auch ein Winterdomizil in den Alpen, wie der Folgen der Reality-TV-Serie zeigen.

Die Geissens verbinden TV-Zuschauer eigentlich stets mit heißen Temperaturen und kurzer Bekleidung. Immerhin nennen Sie ein Penthouse in Monaco und eine Traumvilla in St. Tropez ihr Eigen. Gar nicht vorstellbar, dass die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss sowie ihre Töchter Davina und Shania auch mal Pulli, geschweige denn Winterjacke tragen ... Tun sie aber doch, wie RTLZWEI ab 3. Februar in Form neuer Doppelfolgen beweist. Die Jetset-Familie besitzt nämlich obendrein ein Winterdomizil in den französischen Alpen.

Für das Winter Opening reisen die Geissens nach Valberg und verbringen dort ein paar Tagen zusammen mit guten Bekannten in ihrem Ferienhaus. Auch Davina und Shania haben Freunde eingeladen – ob wohl auch Jungs dabei sind, fragt sich Papa Robert skeptisch?

Das turbulente Treiben der Millionärsfamilie wird den Fans noch einige Zeit erhalten bleiben: Ende des vergangenen Jahres wurde ihr Vertrag mit dem Sender bis 2021 verlängert. Die neuen Folgen der Reality-TV-Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" laufen ab Montag, 3. Februar, um 20.15 Uhr, bei RTLZWEI.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH