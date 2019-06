Großfamilie bei RTL II

Von teleschau

Bei der Großfamilie Wollny gibt es mal wieder Neues. Was genau es mit dem "Die Wollnys – Spezial" zur Primetime auf sich hat, will RTL II aber noch nicht verraten.

Seit 2011 begleitet RTL II in der Doku-Soap "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" die 13-köpfige Großfamilie Wollny bei ihren Höhen und Tiefen. Nun wird eine ganz besondere Episode über die Großfamilie ausgestrahlt: "Die Wollnys – Spezial". Worum es in der Spezialfolge geht, die am Mittwoch, 17. Juli, zur Primetime ausgestrahlt wird?

Der Sender kündigt Überraschungen an, ließ aber bereits einiges durchsickern. Schließlich gibt es bei den Wollnys gerade Grund zur Freude zuhauf: Nachdem Calantha Wollny mit ihrem ersten Kind, der Tochter Cathaleya, der Elffachmutter Silvia Wollny im Dezember eine weitere Enkelin schenkte, wird auch das nächste Enkelkind nicht mehr lange auf sich warten lassen: Sylvana Wollny und ihr Freund Florian wünschten sich noch ein Geschwisterchen für die fünfjährige Celina-Sophie und erwarten nun ihr zweites Kind, das im Sommer zur Welt kommen soll.

Doch nicht nur die Enkelkinder wären ein mögliches Thema für die Spezialfolge. Silvias Freund Harald erholt sich nach seinem Herzinfarkt von den Operationen und Krankenhausaufenthalten. Außerdem steht auch eine Hochzeit bevor: Sarafina und Peter, die schon lange verlobt sind, wollen nun endlich "Ja" sagen ... Via Instagram ließ Sarafina Wollny eben erst die Katze aus dem Sack.