Diese DVDs machen Lust auf mehr: Nibelungen, Freud und Clowns

Die DVD-Highlights der Woche: "Hagen – Im Tal der Nibelungen", ein modernes Fantasy-Epos, "Freud – Jenseits des Glaubens", ein fiktives Historiendrama, und "Terrifier 3", ein Horrorfilm der Extraklasse.

Siegfried, Hagen, Kriemhild, die Walküren und der Drache: Die Nibelungen-Sage ist vielen Schülerinnen und Schülern aus dem Deutschunterricht bekannt, Opernfans aus Wagners "Ring der Nibelungen" und Couchkartoffeln aus diversen Serien- und Filmadaptionen – eine große deutsche Geschichte, an der man nicht vorbeikommt. Ein Stoff, den jeder kennt. Aber auch einer, der sich immer wieder neu erzählen lässt: Mit "Hagen – Im Tal der Nibelungen" erscheint die Heldensage jetzt ebenso wie das Drama "Freud – Jenseits des Glaubens" und der Horror-Film "Terrifier 3" auf DVD und Blu-ray.

6. März: "Hagen – Im Tal der Nibelungen" Wieder einmal müssen die Nibelungen herhalten! Als Ur-Quelle der vielfach erzählten (und verklärten) Sage gilt das "Nibelungenlied" aus dem 13. Jahrhundert. Das moderne Referenzwerk ist aber doch eher Wolfgang Hohlbeins Romanversion "Hagen von Tronje" aus dem Jahr 1986, die auch als Vorlage für den neuen Film "Hagen – Im Tal der Nibelungen" diente. Gefilmt wurde mit einem internationalen Cast (in den Hauptrollen: Gijs Naber als Hagen und Jannis Niewöhner als Siegfried) in Island und Tschechien. Insgesamt sollen über 15 Millionen Euro für die filmische Umsetzung zusammengetragen worden sein (mit Unterstützung aus verschiedenen Fördergeld-Goldtöpfen) – damit gehört dieses neue Kino-Epos zu den teuersten deutschen Filmproduktionen aller Zeiten. Also, wie genau war das noch mal mit Siegfried, Hagen, Kriemhild, den Walküren und dem Drachen? Wer mit wem? Wer gegen wen? Boss und Stennert, die zusammen unter anderem schon die gefeierte Krimiserie "Der Pass" drehten, inszenieren "Hagen – Im Tal der Nibelungen" als zeitgemäßen Blockbuster mit viel Drama, Fantasy und Action – eine Art deutsches "Game of Thrones", wenn man so will.

Preis DVD: circa 16 Euro

DE, 2024, Regie: Cyrill Boss/Philipp Stennert, Laufzeit: 128 Minuten

6. März: "Freud – Jenseits des Glaubens" Kurz vor Ende seines Lebens traf der schwer an Krebs erkrankte und nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach London geflohene Sigmund Freud in Oxford einen Professor zu einem längeren Austausch. Das ist verbürgt. Um wen es sich bei seinem Gesprächspartner handelte, ist jedoch bis heute nicht bekannt. Auf Basis eines Bühnenstücks und eines Buches von Armand Nicholi bringt das fiktive Historiendrama "Freud – Jenseits des Glaubens" den Begründer der Psychoanalyse (Anthony Hopkins) mit dem Schriftsteller und Oxford-Gelehrten C. S. Lewis (Matthew Goode) zusammen, dem späteren Autor der Kinderbuchreihe "Die Chroniken von Narnia". Bei ihrer Begegnung geht es unter anderem um eine der großen Fragen der Menschheit: Gibt es Gott? Als Atheist steht Freud dem Christen Lewis in vielen Dingen diametral entgegen. Und doch findet ihre Diskussion auf einem zivilisierten Niveau statt. Die beiden respektieren sich und sind an echten Erkenntnisgewinnen interessiert. Eine Rolle spielt auch Freuds Tochter Anna (Liv Lisa Fries), die bei ihrem Vater um die Anerkennung ihrer Bedürfnisse kämpft. Der Film ist in weiten Teilen ein Kammerspiel, das vor allem auf die Kraft der Dialoge setzt. Aufgebrochen wird der enge Rahmen des Gesprächs etwa durch Rückblenden zu Lewis' traumatischen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg.

Preis DVD: circa 16 Euro

UK/US, 2023, Regie: Matthew Brown, Laufzeit: 105 Minuten

6. März: "Terrifier 3" Wer regelmäßig in den sozialen Medien unterwegs ist, konnte in den vergangenen Jahren immer wieder schaurig-lustige "Memes" mit Art the Clown sehen, dem grotesken Schwarzweiß-Harlekin und Star der "Terrifier"-Reihe. Wer dagegen gar keine Ahnung hat, worum es in "Terrifier" geht: Das Franchise steht seit dem ersten Film aus dem Jahr 2016 für Blut-und-Gemetzel-Horror der übelsten Sorte. Wiederholt gab es in der Vergangenheit Berichte über Menschen, die in Ohnmacht fielen oder sich im Kino übergeben mussten. Also genau das, was Slasher-Fans lieben. Bereits zweimal wurde Halloween dank Art the Clown zu einer wahren Nacht des Grauens. Im dritten Teil, in dem erneut David Howard Thornton den blutrünstigen "Erschrecker" (auf Englisch: "terrifier") verkörpert, kehrt Art wieder nach Miles County zurück – diesmal, um den Menschen das Weihnachtsfest zu versauen. Damien Leone ist als Produzent, Autor und Regisseur weiterhin die treibende kreative Kraft hinter der Horror-Reihe. Ein vierter Film ist längst auf dem Weg.

Preis DVD: circa 19 Euro

US, 2024, Regie: Damien Leone, Laufzeit: 118 Minuten