| "GZSZ"-Star und Dschungelbewohner

Im RTL-"Dschungelcamp" hatte Felix van Deventer im Januar verraten, dass er Vater wird. Nun ist das erste Baby des Schauspielers und seiner Freundin Antje da.

In einem Instagram-Post ließ der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller seine Fans an seiner Freude teilhaben. Er postete ein Foto, das die Hand des Neugeborenen zeigt, und schrieb dazu: "Ich werde dich für immer beschützen, Noah." Dazu postete er das Geburtsdatum: 06.07.2019.

Unter den Gratulanten ist u.a. auch Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. "Herzlichen Glückwunsch euch 2en und willkommen Noah", schrieb Mangold, der übrigens noch immer glücklich mit Jenny Lange liiert ist.

Felix van Deventer (23) hatte 2019 an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen und Platz zwei hinter Evelyn Burdecki belegt. In einem Ranking lag er sogar auf Platz eins: Mit elf Kilo nahm er im Dschungel so viel ab wie keiner seiner Mistreiter.