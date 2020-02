Verwirrung nach Instagram-Post

Otto? Find ich gut! Das dachte sich die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Nathalie Volk (23) schon, als sie den Otto-Erben Frank Otto (62) im Mai 2015 bei der Hamburger Charity-Veranstaltung "ImPose Award" kennenlernte. Jetzt sorgte Volk mit romantischen Fotos für Verwirrung.

Mit drei Bildern auf ihrem Instagram-Account, die im US-Bundesstaat Tennessee entstanden sind, schien das Model aus Nienburg an der Weser anzudeuten, dass das Paar geheiratet habe. Bis auf die Fotos – eines Arm in Arm vor einem typischen Südstaaten-Herrschaftshaus, eines küssend im Rosenmeer und eins beim Spaziergang durch wirbelnde Rosenblätter – gab es zunächst keine weiteren Kommentare oder Informationen. Macht auch nichts: Liebe funktioniert auch ohne Worte. Zumindest sah es für kurze Zeit so aus.

Denn nur wenige Stunden spätete meldete sich Frank Otto via Facebook zu Wort – und bestritt die Trauung mit Volk. "Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen", so der 62-Jährige. Volk stellte zudem ihr Instagram-Profil auf "privat", sodass die ursprünglich öffentlich zugänglich gemachten Bilder nicht mehr zu sehen sind.

Otte und Volk mussten – alleine aufgrund des Altersunterschieds von 39 Jahren – mit viel Häme und Spott leben, als die Beziehung 2015 publik wurde. Damals war Otto, drittes von fünf Kindern des Multimillionärs und Otto-Versand-Gründers Werner Otto, noch in zweiter Ehe verheiratet. Erst 2018 ließ sich der Hamburger (und einstiger finanzieller Retter des damaligen Regionalligisten FC St. Pauli) von Stephanie Vollkmer scheiden.

