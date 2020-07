ARD-Quizshow

Von Jasmin Herzog

Die Jäger von "Gefragt - gejagt" beeindrucken sonst am Vorabend mit ihrem Wissen. Nun dürfen sie mal wieder zur Primetime ran – und haben prominente Gegner wie Tennis-Legende Boris Becker.

Die sogenannten "Jäger" aus der beliebten Vorabendreihe "Gefragt – Gejagt" erweisen sich im Ersten seit mittlerweile fünf Jahren als schier unglaubliche Alleswisser, die entsprechend schwer zu schlagen sind. Dabei geht es in der von Alexander Bommes moderierten Show nicht ausschließlich um richtige Antworten auf möglichst kuriose Wissensfragen, an denen sich schon zahlreiche selbsternannte Experten die Zähne ausgebissen haben. Nicht zu verachten ist auch die heimliche Schadenfreude beim Zuschauer, wenn Kandidaten unter Zeitdruck mal wieder keine Ahnung haben.

Besonders groß ist diese Art der Freude, wenn der "Sportschau"-Mann Bommes für eine sommerliche Samstagabend-Sonderausgabe mal wieder Prominente antreten lässt. Diesmal zu Gast sind unter anderem Entertainerin Verona Pooth, Schauspielerin Jasmin Tabatabai, Musiker Gil Ofarim – und die Sportlegende Boris Becker.

Das sind die Kandidaten:

Gil Ofarim (Musiker)

Verona Pooth (Entertainerin)

Lutz van der Horst (Comedian)

Malaika Mihambo (Weitsprung-Weltmeisterin)

Boris Becker (Tennis-Legende)

Laura Karasek (Moderatorin, Schriftstellerin)

Ulrich Noethen (Schauspieler)

Anneke Kim Sarnau (Schauspielerin)

Markus Krebs (Comedian)

Jasmin Tabatabei (Schauspielerin)

Matthias Matschke (Schauspieler)

Laura Wontorra (Moderatorin)

Gayle Tufts (Comedienne)

Heino Ferch (Schauspieler)

ChrisTine Urspruch (Schauspielerin)

Axel Stein (Schauspieler)

Insgesamt treten 16 Promis in vier Teams an, um – selbstredend für einen guten Zweck – die vier Jäger zu schlagen. Das könnte schwer werden: Auf dem Jäger-Quizthron sitzen Klaus Otto Nagorsnik, Deutschlands bester Quizzer in der Kategorie Ü60, Sebastian Klussmann, einer der fünf weltbesten Quizzer unter 30, Sebastian Jacoby, amtierender Deutscher Meister im Teamquiz, sowie Manuel Hobiger, Rekordmeister im deutschen Buzzerquiz.

