Komödie im ZDF

Von Rupert Sommer

Andrea Sawatzki spielt in der hochkarätig besetzten Familienkomödie "Ihr seid natürlich eingeladen" nicht nur eine Hauptrolle, von ihr stammt auch die Buchvorlage.

Albtraum Großfamilie: Eben noch standen Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) mit ihrem vielköpfigen, latent verzankten Berliner Clan am offenen Grab des verstorbenen Großvaters. Schon droht sich der nächste Familiengroßauflauf an. Sohnemann Rolfi (Oskar Bökelmann), der eigentlich im fernen Los Angeles studieren sollte, bringt frohe Botschaft zur Trauergesellschaft: Er steht kurz vor seiner Hochzeit mit seiner US-Verlobten Candy (Ludie Diekumpovisa), von der niemand etwas wusste. Also wird gleich weitergefeiert – getreu der Devise "Ihr seid alle eingeladen" (2018). Das Chaos in der charmanten Komödie wird nun als Wiederholung im ZDF ausgestrahlt.

Dreh- und Angelpunkt des Geschehens auf dem Bildschirm ist das sommersprossige Gesicht von Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki. Von ihr stammt die Buch-Vorlage. Ihre herausragende Stärke als Autorin: der wirklich sehr feinsinnige, immer leicht boshafte, aber nie verletzende Blick für die Schwächen und Schrulligkeiten der anderen.

So giften sich die beiden Großmütter des Films (Thekla Carola Wied und Judy Winter) ständig an. Und der biedere Finanzbeamten-Familienvater (Milberg) nimmt seine geliebten Abrechnungen sogar mit ins Ehebett. Rolfi präsentiert den erstaunten Verwandten einen afroamerikanischen Familienzuwachs, und zu allem Überfluss ist Candy auch noch schwanger. Aber wie gesagt: Jedes Chaos lässt sich irgendwie verwalten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst