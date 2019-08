Hape-Kerkeling-Film

Von teleschau

Holt ein Film über Hape Kerkeling den Oscar für Deutschland? Das Biopic "Der Junge muss an die frische Luft" ist einer von sieben deutschen Beiträgen, die ins Rennen um den Auslandsoscar gehen.

And the Oscar goes to ... Germany? Nachdem der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" bei der vergangenen Oscar-Verleihung trotz Nominierung leer ausgegangen war, bekommt nun unter anderem die Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" die Chance, einen Goldjungen nach Deutschland zu holen. Der Film von Regisseurin Caroline Link ist einer von sieben Beiträgen, die auf eine Liste der möglichen deutschen Oscar-Kandidaten gesetzt wurden. E

benfalls im Rennen: "Lara" von Jan-Ole Gerster, "Der Fall Collini" mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle, das Drama "Systemsprenger", die Literaturverfilmung "Deutschstunde", das Historiendrama "Und der Zukunft zugewandt" sowie die Dokumentation "Heimat ist ein Raum aus Zeit".

Am 21. August will German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, bekanntgeben, welcher der sieben Filme sich um den Auslandsoscar bewerben soll. Anschließend entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles, ob der deutsche Beitrag nominiert wird. Verliehen werden die Oscars schließlich am 9. Februar 2020.

Quelle: teleschau – der Mediendienst