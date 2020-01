| NDR Fernsehen

Hamburg nimmt Abschied von Jan Fedder: Am 14. Januar findet im Michel eine Trauerfeier für den verstorbenen Schauspieler statt. Sie wird live im Fernsehen und Internet übertragen.

Die Übertragung im NDR Fernsehen, auf NDR.de und in der Hamburg-App des NDR beginnt am Dienstag um 13.45 Uhr, die Trauerfeier in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis um 14.00 Uhr. Alexander Röder, der Hauptpastor des Michels, wird durch den geistlichen Teil führen. Als Redner sind zudem NDR-Intendant Lutz Marmor, der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens Volker Herres und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vorgesehen.

Jan Fedder war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben. Der Schauspieler hatte u.a. durch seine Rolle als Polizist Dirk Matthies in der ARD-Serie "Großstadtrevier" Kultstatus erlangt. 2000 wurde er sogar zum Ehrenkommissar der Stadt Hamburg ernannt.

In der NDR-Talksendung "Reinhold Beckmann trifft ..." hatte sich Fedder eine Trauerfeier im Michel gewünscht. Am 14. Januar wäre er 65 Jahre alt geworden.

Quelle: areh