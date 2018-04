Matthias Matschke

Matthias Matschke (* 1968, Marburg) studierte Deutsch und Religion auf Lehramt, dann Schauspiel. Seitdem hatte er viele Bühnen-, Kino- und Fernsehauftritte: im ZDF unter anderem als Charakterdarsteller in "Südstadt", Krimi-Ermittler in "Helen Dorn" und Comedian in der "heute-show", auf Sat.1 als Ensemblemitglied in der Comedy-Serie "Pastewka" und "Ladykracher".