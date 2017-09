"Sportschau"-Mann der ARD

Matthias Opdenhövel moderiert künftig bei RTL

Matthias Opdenhövel hat einen neuen Job: Der Moderator wechselt von der ARD zu RTL und wird dort künftig die Gameshow "The Big Bounce" präsentieren. "Sportschau"-Fans müssen sich allerdings nicht sorgen.

Tschüss ARD, hallo RTL: Matthias Opdenhövel wechselt vom öffentlich-rechtlichen Sender zur privaten Konkurrenz – zumindest teilweise. Wie die "Bild" berichtet, moderiert der 47-Jährige in Zukunft die Show "The Big Bounce", in der Kandidaten in kürzester Zeit einen Parcours aus Trampolinen überwinden müssen.

Opdenhövel, der zuletzt für das Erste die Quizshow "Rate mal, wie alt ich bin" präsentierte, wird allerdings auch in Zukunft die "Sportschau" moderieren: "Als Sport-Moderator bleibt er für die ARD erhalten", bestätigte das Management des gebürtigen Detmolders gegenüber "Bild".

Quelle: teleschau – der Mediendienst