Hollywood-Star und Produzentin mit nur 13 Jahren

Wenn alles nach Plan läuft, könnte Millie Bobby Brown bald Sherlock Holmes' kleine Schwester spielen, berichtet das Magazin "Empire". Die erst 13-jährige Brown wurde mit der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" zum gefeierten Star. Als Detektivin Enola Holmes soll sie in der geplanten Verfilmung der Buchreihe "The Enola Holmes Mysteries" von Nancy Springer aus dem Jahr 2006 ungewöhnliche Fälle untersuchen.

Millie Bobby Brown startet nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera voll durch. Der erste Teil der Reihe, "The Case Of The Missing Marquess", soll von Legendary Entertainment und von Millie Bobby Browns eigener Produktionsfirma produziert werden.

Brown spielte bereits bei Legendarys "Godzilla: King of Monsters" die Hauptrolle. Das Godzilla-Sequel befindet sich momentan in der Postproduktion und wird in den USA voraussichtlich am 22. März 2019 veröffentlicht.

Quelle: teleschau – der Mediendienst