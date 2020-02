Roman von E. L. James

Mit "Fifty Shades of Grey" begeisterte die Autorin E. L. James die Massen, auch die daraus resultierende Filmreihe war ein voller Erfolg: Über eine Milliarde US-Dollar spielten die drei Filme ein, die auf den Geschichten über den Milliardär Christian Grey und seine Geliebte Anastasia Steele basieren.

Nun können sich Fans der erotischen Fantasien auf cineastischen Nachschub freuen: Wie die US-amerikanischen Zeitschriften "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichten, soll der Roman "The Mister", der 2019 erschien, nun ebenfalls verfilmt werden. Die Rechte hat sich erneut Univeral Pictures gesichert.

Der Roman "The Mister" hat nichts mit den Ereignissen der "Fifty Shades of Grey"-Reihe zu tun. Allerdings bietet er ebenso viele erotische Szenen: Im Zentrum der Handlung steht ein wohlhabender britischer Aristokrat, der sich in seine albanische Haushälterin verliebt. Allerdings weiß er nicht, dass sie sich auf der Flucht vor Schleppern befindet ...

Der Roman stand neun Wochen auf der Bestseller-Liste der "New York Times" und wurde in 33 Ländern verkauft. An der Verfilmung wird die 56-jährige Autorin, wie schon bei "Fifty Shades of Grey", als Produzentin beteiligt sein. Über die Besetzung ist noch nichts bekannt, auch ein Starttermin steht noch nicht fest.

