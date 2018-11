Deutscher Sänger

Das kam unerwartet: Musiker Peter Maffay ist im stolzen Alter von 69 Jahren noch einmal Vater geworden, wie "Bild" berichtet. So ließ das Büro des Deutsch-Rockers gegenüber der Zeitung verlautbaren, dass Maffays Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer am Wochenende eine gesunde Tochter in Bayern zur Welt gebracht habe. Weder die zahlreichen Fans noch die engsten Freunde sollen von der Schwangerschaft etwas geahnt haben.

Balsmeyer und Maffay sind seit Ende 2015 ein Paar. Für seine 31-jährige Lebensgefährtin verließ der rumänischdeutsche Musikstar vor rund drei Jahren seine vierte Ehefrau. Die neugeborene Tochter ist bereits das dritte Kind von Peter Maffay.

Im Laufe seiner Musikkarriere konnte der Sänger ("Steppenwolf", "Revanche") bereits 18 seiner 35 Alben auf Nummer eins der deutschen Charts platzieren – damit gilt er nach wie vor als erfolgreichster Künstler in der Geschichte der deutschen Hitparade.

Gemeinsam mit Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk ist er zudem der Erfinder der Fantasiefigur Tabaluga, die bereits in Konzeptalben, Kinderliteratur oder auch in einer Zeichentrickserie als Held fungierte. Am 6. Dezember erobert der kleine Märchendrache zudem die große Leinwand in Sven Unterwaldts computeranimiertem "Tabaluga – Der Film".

Quelle: teleschau – der Mediendienst