ZDF-Sendung "aspekte"

Passend zum Veröffentlichungstermin seines Albums "Tumult" ist Herbert Grönemeyer am Freitag, 9. November, 23 Uhr, zu Gast in der ZDF-Sendung "aspekte". Dort wird der politisch engagierte Musiker nicht nur sein neues Werk vorstellen, sondern auch gemeinsam mit Moderator Jo Schück über den Zustand der deutschen Kultur und Gesellschaft diskutieren. Ein Gespräch, das mit besonderer Spannung zu erwarten ist.

"Tumult" – ein Albumtitel, den der 62-jährige Ausnahmekünstler ("Mensch", "4630 Bochum") nicht umsonst gewählt hat. Auf den Zustand der Welt wolle er damit Bezug nehmen, wie er betont. Auf eine unruhige Zeit voller Ängste und Ressentiments.

Insbesondere mit seiner kürzlichen Singleauskopplung "Doppelherz/Iki Gönlüm", in der Grönemeyer über Heimat, Identität und Nationalität mitunter sogar auf Türkisch singt, hat er einen der aufsehenerregendsten deutschen Songs 2018 geschrieben. "aspekte" bietet ihm aber nicht nur eine Bühne, um sein bislang 15. Studioalbum musikalisch zu präsentieren und als Talkgast aufzutreten. In einem Clip wird auch Grönemeyers politisch geprägtes Theaterengagement gewürdigt.

Besonderes Schmankerl: Gleich im Anschluss an die Kultursendung zeigt das ZDF noch einen Zusammenschnitt von "Herbert Grönemeyer: Tumult – Live", in dem der Musiker sowohl einige seiner neuen Lieder als auch ein paar seiner bekannten Hits performt. Wer das Konzert in Gänze im TV erleben möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Am 1. Dezember, 20.15 Uhr, strahlt 3sat das komplette Konzert aus. Am 31. Dezember zeigt der Sender die Show noch mal in einer gekürzten, 60-minütigen Fassung.

Quelle: teleschau – der Mediendienst