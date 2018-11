Von den Auftritten mit seiner Band Guns'n'Roses ist man es nicht anders gewohnt, doch jetzt zeigt sich Frontmann Axl Rose auch abseits der Bühne temperamentvoll. In Form von zahlreichen Tweets feuerte der 56-Jährige verbale Giftpfeile gegen Donald Trump. Grund: Der US-Präsident hatte im Zuge von Wahlkampfveranstaltungen Songs der Kultband ohne deren Erlaubnis gespielt.

Auf Twitter wütete Rose deswegen, dass jemand im weißen Haus "keine Ahnung von Wahrheit, Moral oder Empathie hätte". Stattdessen nutze die Trump-Kampagne Schlupflöcher aus, um Musik lizenzfrei abzuspielen. Weiterhin bemerkte Rose verächtlich, dass die Anhänger des Präsidenten "Anti-Trump-Musik" hörten, er könne es sich aber nicht vorstellen, dass sie das verstünden.

Unfortunately the Trump campaign is using loopholes in the various venues’ blanket performance licenses which were not intended for such craven political purposes, without the songwriters’ consent.

Can u say “shitbags?!”