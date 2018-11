| VOX-Show

2019 geht die VOX-Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" in ihre sechste Staffel. Nun gab der Sender bekannt, welche Musiker diesmal teilnehmen.

Gastgeber wird diesmal Michael Patrick Kelly sein. Der Sänger, der seine Karriere als Paddy Kelly mit der Kelly Family startete, war in der vierten Staffel schon als Kandidat dabei. Nun übernimmt er als Gastgeber die Nachfolge von seinem aktuellen Jury-Kollegen bei "The Voice of Germany", Mark Forster. Der hatte diese Rolle 2018 eingenommen. Zuvor waren bereits Xavier Naidoo und The BossHoss Gastgeber von "Sing meinen Song".

"Ich freue mich sehr, auch 2019 ein Teil von 'Sing meinen Song' sein zu dürfen. Die Erfahrung in Südafrika 2017 bleibt unvergesslich und ich hatte mir insgeheim gewünscht, irgendwann noch mal dabei zu sein", sagte Michael Patrick Kelly. "Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Stories hinter den Songs geht. Ich freue mich total auf eine internationale Truppe von Artists, die auch sehr unterschiedliche Musik-Genres mitbringen."

Das Line-up der sechsten Staffel kann sich durchaus sehen lassen. So nimmt der Belgier Milow teil, der mit seinen Songs "Ayo Technology" und "You Don't Know" auch internationale Erfolge feierte. Die Künstler müssen sich zudem darauf einstellen, auch einen Song auf Spanisch singen zu müssen, denn in dieser Sprache ist der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler erfolgreich.

Um Jeanette Biedermann war es nach ihren großen Erfolgen zu Beginn des neuen Jahrtausends eher ruhig geworden. Mittlerweile versucht sich die ehemalige Schauspielerin als deutschsprachige Singer-Songwriterin und will die Bühne "Sing meinen Song" nutzen, um sich so auch einem größeren Publikum zu präsentieren. Seit 2012 singt Jeanette Biedermann, die als 19-Jährige im Jahr 2000 ihre erste Single veröffentlichte und zehn Top-Ten-Singles und mehrere Gold- und Platin-Alben hatte, in der Band "Ewig".

Zudem sind Johannes Oerding, Senrechtstarter Wincent Weiss und Metal-Sängerin Jennifer Haben mit von der Partie.

Der genaue Starttermin der sechsten Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" ist noch nicht bekannt, wird aber im Frühjahr 2019 liegen. Am 27. November findet das Weihnachtsspecial mit den Teilnehmern der diesjährigen Staffel statt. Welche Songs die Musiker singen, erfahren Sie hier.