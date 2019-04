"Pop around the Clock"

Es ist seit Jahren eine Tradition, die die Herzen von Pop- und Rock-Fans höher schlagen lässt: 3sat zeigt am 1. Mai einen Konzert-Mitschnitt nach dem anderen. In diesem Jahr u.a. Stars wie Coldplay, Rammstein, Herbert Grönemeyer, Adele und Tina Turner.

Kaum eine Band liefert spektakulärere Shows als Rammstein. Als legendär gelten insbesondere die Auftritte vor sieben Jahren in Paris, die in einer grandiosen Konzert-Doku verewigt wurden. Bevor die Hardrocker in diesem Jahr ab Ende Mai auf ihre lang ersehnte Stadiontournee gehen, weckt 3sat mit dem hochgelobten Konzertmitschnitt "Rammstein: Paris" noch einmal die Vorfreude. Zu später Stunde, um 00.45 Uhr, zeigt der Sender die famose Konzert-Doku – eingebettet in einen Feiertag, der im Rahmen des Formats "Pop around the Clock" mal wieder ausschließlich der Live-Musik gewidmet ist.

24 Stunden lang zeigt 3sat am Tag der Arbeit einige der bemerkenswertesten Konzert-Filme aller Zeiten. Neben dem Pariser Rammstein-Auftritt etwa auch Klassiker wie Bruce Springsteens "Thrill Hill Vault – The River Tour" von 19810 (13.50 Uhr), Tina Turners Rio-Show aus dem Jahr 1988 (14.35 Uhr) und Queens "Rock Montreal" von 1981 (15.20 Uhr).

Ebenso ausgestrahlt wird als Highlight um 20.15 Uhr Coldplays denkwürdige Show im Allianz Parque in São Paulo, mit der die Briten nach 122 Konzerten auf ihrer Tour 2017 96.000 Menschen begeisterten. Später am Abend folgt unter anderem Herbert Grönemeyers Berliner Konzert von 2018 zum aktuellen Album "Tumult" (22.30 Uhr).

Auf alle Nachtschwärmer und Metal-Fans wartet um 2.20 Uhr noch ein besonderes Schmankerl: Metallica mit ihrer gefeierten Live-Show im antiken Amphitheater im französischen Nimes vor zehn Jahren.

"Pop around the clock" beginnt am 1. Mai um 05.50 Uhr mit einem Konzert von Yello und endet am Donnerstagmorgen mit dem MTV-Unplugged von Cro (05.35 Uhr). Hier finden Sie das komplette Programm von 3sat.

"Pop around the Clock", 1. Mai bis 2. Mai 2019, alle Konzerte:

05.50 bis 06.50 Uhr – Yello: Live in Berlin

06.50 bis 07.35 Uhr – Culture Club: Live at Wembley

07.35 bis 08.50 Uhr – Pet Shop Boys: Inner Sanctum

08.50 bis 09.50 Uhr – Take That: Wonderland

09.50 bis 10.50 Uhr – Evanescence: Synthesis Live

10.50 bis 12.05 Uhr – Phil Collins: Live in Paris

12.05 bis 12.50 Uhr – Simply Red: Symphonica in Rosso

12.50 bis 13.50 Uhr – Dixi Chicks: DCX MMXVI World Tour

13.50 bis 14.35 Uhr – Bruce Springsteen: Thrill Hill Vault - The River Tour

14.35 bis 15.20 Uhr – Tina Turner: Rio '88

15.20 bis 16.30 Uhr – Queen: Rock Montreal

16.30 bis 17.30 Uhr – Sheryl Crow: Live at the Capitol Theatre

17.30 bis 19.15 Uhr – Udo Lindenberg: Live - Stärker als die Zeit

19.15 bis 20.15 Uhr – Bryan Adams: Unplugged - Live at Sydney Opera House

20.15 bis 21.45 Uhr – Coldplay: Live in São Paulo

21.45 bis 22.30 Uhr – Adele: Live in New York City

22.30 bis 23.30 Uhr – Herbert Grönemeyer: Tumult - Live

23.30 bis 00.45 Uhr – The Bee Gees: One for All

00.45 bis 02.20 Uhr – Rammstein: Paris

02.20 bis 03.35 Uhr – Metallica: Français Pour Une Nuit

03.35 bis 04.35 Uhr – Jennifer Rostock: Bleibt

04.35 bis 05.35 Uhr – Sammy Deluxe: MTV Unlplugged

05.35 bis 06.20 Uhr – Cro: MTV Unlugged

Quelle: teleschau – der Mediendienst