Show mit Guido Cantz

Von Andreas Schoettl

Der Start war eigentlich für den März geplant. Doch die zahlreichen Programmänderungen gerade zu Beginn der Corona-Pandemie machten einen Strich durch die Rechnung. "Quizz dich auf 1", die neue Rateshow unter der Moderation von Guido Cantz, kam auf nur eine Ausstrahlung. Schon hieß es, das von Riverside Entertainment produzierte Format sei abgesetzt worden.

Verpasstes holt das WDR Fernsehen nun nach. Die sechs geplanten Folgen erhielten lediglich einen neuen Sendeplatz. Statt freitags 21 Uhr wie ursprünglich programmiert, quizzt Cantz nun montags, immer 22.10 Uhr. Zu Gast hat der beliebte "Verstehen Sie Spaß?"-Showmaster jeweils Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen.

Anders als sonst üblich im Genre kommt das Quiz ganz ohne Punkte aus. Dafür sind die ratenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst hinter großen Zahlen von fünf bis eins positioniert. Sie müssen Bilderrätsel, Buchstaben-Puzzle oder knifflige Fragen lösen. Richtige Antworten bringen die Kandidaten jeweils nach vorn in Richtung eins, falsche Antworten lassen sie zurückfallen.

Gespielt werden in der Adaption des belgischen Formats "Switch" jeweils zwei Runden. Der jeweilige Gewinner zieht in das Finale ein. Im direkten Duell geht es schließlich um ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH