| Duell gegen Thomas Hayo

Einer war früher Juror bei "Germany's next Topmodel". Der andere ist aktuell Juror bei "Let's Dance", hat aber ebenfalls eine Vergangenheit in der Model-Castingshow: Thomas Hayo und Jorge Gonzalez treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an.

Am Samstag, 2. Mai (20.15 Uhr) treffen sich der Creative Director (Thomas Hayo) und der Diplom-Nuklearökologe und Choreograph (Jorge Gonzalez) zum TV-Battle bei ProSieben. Natürlich moderiert Elton das Duell, das über bis zu 15 Runden geht, bei ProSieben. Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum vor Ort sein. Der Gewinner bekommt 100.000 Euro.

"Für Jorge wird es am Samstag leider kein Foto geben. Die 'Schlag den Star' Arena is eben kein Laufsteg", kündigt Thomas Hayo an. Doch davon lässt sich Jorge González, der tags davor noch die Leistungen der Tänzer in der RTL-Show "Let's Dance" bewertet, nur anspornen: "Es wartet ein knallhartes Duell auf Dich, lieber Thomas! Du kannst schonmal Deine Boots gegen meine High Heels tauschen, denn ich werde kein Mitleid mit Dir haben!"

Spannend wird vor allem eine Frage: Da bei "Schlag den Star" auch immer wieder Sportspiele auf dem Programm stehen, wird sich Jorge Gonzalez vermutlich temporär von seinen geliebten High Heels trennen müssen. Können Sie sich den gebürtigen Kubaner, der früher bei "Germany's next Topmodel" mit den angehenden Models für den Laufsteg trainierte, in flachen Turnschuhen vorstellen? Wir jedenfalls nicht!

