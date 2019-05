| VOX-Sendung geht in die sechste Staffel

"Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" geht bei VOX in eine neue Runde. Sechs Künstler und der neue Gastgeber Michael Patrick Kelly interpretieren die Lieder ihrer Kollegen neu. Hier erfahren Sie, welche Musiker dabei sind und welche Songs sie singen.

Die Teilnehmer von "Sing meinen Song" 2019

Mit dabei sind in diesem Jahr Wincent Weiss, Johannes Oerding, Jeanette Biedermann, Alvaro Soler, Milow, Jennifer Haben (Frontfrau der Metal-Band Beyond the Black und Gastgeber Michael Patrick Kelly. Gleich zwei Premieren wird es in der sechsten Staffel geben: Weder der Belgier Milow noch Alvaro Soler haben bislang Songs auf Deutsch performt. Das wird sich nun ändern. Zudem müssen die Teilnehmer diesmal auch auf Spanisch singen – sie versuchen es zumindest, wenn sie die Hits von Alvaro Soler auf der "Sing meinen Song"-Bühne interpretieren.

Den Anfang macht am 7. Mai Wincent Weiss. Er darf sich anhören, was seine Mitstreiter aus seinen Songs wie "Musik sein" oder Feuerwerk" machen. In Folge 2 (14. Mai) geht es um die Songs von Johannes Oerding. Jeanette Biedermann (21. Mai), Alvaro Soler (28. Mai), Milow (4. Juni), Jennifer Haben (11. Juni) und Gastgeber Patrick Michael Kelly (18. Juni) folgen, zum Abschluss gibt es eine Folge mit Duetten (25. Juni).

Die Tauschsongs von "Sing meinen Song" 2019

Wincent Weiss (7. Mai)

Milow - Musik sein

Alvaro Soler - An Wunder

Johannes Oerding - Hier mir Dir

Wincent Weiss - 1993

Jennifer Haben - Pläne

Michael Patrick Kelly - Ich tanze leise

Jeanette Biedermann - Feuerwerk

Johannes Oerding (14. Mai)

Jennifer Haben - Alles brennt

Jeanette Biedermann – Nie wieder Alkohol

Wincent Weiss - Hundert Leben

Michael Patrick Kelly - Heimat

Johannes Oerding - An guten Tagen (Lesen Sie hier unser Songtext-Interview dazu)

Alvaro Soler - Kreise

Milow - Weiße Tauben

Jeanette Biedermann (21. Mai)

Johannes Oerding - Rock my life

Michael Patrick Kelly - Run with me

Wincent Weiss - Right now

Jeanette Biedermann - Deine Geschichten

Milow - Ein Geschenk

Jennifer Haben - How it’s got to be

Alvaro Soler - Eins mit dir

Alvaro Soler (28. Mai)

Michael Patrick Kelly - La Cintura

Wincent Weiss - Ella

Jeanette Biedermann - Cuando Volveras

Alvaro Soler - Loca

Johannes Oerding - Sofia

Milow - El mismo sol

Jennifer Haben - Niño Perdido

Milow (4. Juni)

Johannes Oerding - You don’t know

Jennifer Haben - Out of my hands

Jeanette Biedermann - Howling at the moon

Milow - Help

Wincent Weiss - You and me

Alvaro Soler - Lay your worry down

Michael Patrick Kelly - Way up high

Jennifer Haben (11. Juni)

Jeanette Biedermann - In the shadows

Alvaro Soler - Million lightyears

Johannes Oerding - Heart of the hurricane

Jennifer Haben - Through the mirror

Wincent Weiss - Love’s a burden

Michael Patrick Kelly - Unbroken

Milow - Songs of love and death

Michael Patrick Kelly (18. Juni)