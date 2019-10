"Augsburger Puppenkiste war spannender"

Von teleschau

Über Geschmack lässt sich streiten – über die "Tatorte" mit Ulrich Tukur allemal. Nach der Ausstrahlung von "Angriff auf Wache 08" gab es viel Lob und auch viel Tadel – Letzeres überraschenderweise in Form einer saftigen Kollegenschelte.

Jedermanns Sache sind die "Tatorte" mit Ulrich Tukur nicht. Die HR-Krimis, in denen der Wiesbadener LKA-Beamte Felix Murot ermittelt, sind stets aufs Neue künstlerisch gewagt – und hochgradig polarisierend. In der Episode "Angriff auf Wache 08", die am Sonntagabend im Ersten lief, wurde nur knapp der eigene "Tatort"-Leichenrekord verfehlt. Dazu gab es Filmzitate satt von Howard Hawks bis John Carpenter sowie ein Krimi-Setting zwischen Western und Zombie-Gemetzel. Für die meisten Kritiker ein echter Filmkunst-Leckerbissen, so auch für den Rezensenten der "FAZ". Damit provozierte der Autor prominente Widerrede – Til Schweiger höchstpersönlich meldete sich auf Facebook zu Wort.

Zu einer Verlinkung der rundheraus lobenden "Tatort"-Kritik der "FAZ" schimpfte Schweiger nicht nur auf den Verfasser des Artikels, sondern ebenso knapp wie deutlich auch auf den Film. "Was hast du genommen, bevor du diese 'Kritik' geschrieben hast?!I", ereiferte sich der Star, der mit dem Hamburger Kommissar Nick Tschiller selbst einen hochgradig polarisierenden "Tatort"-Ermittler verkörpert. Schweiger amüsiert: "lch werf mich weg." Garniert mit vielen Lach-Emojis gipfelt die beim "Tatort" eher unübliche Kollegen-Schelte des Schauspielers in einem wenig vorteilhaften Vergleich: "Jede Folge der Augsburger Puppenkiste war glaubwürdiger, besser gespielt und vor allem spannender!"

Der Facebook-Post des 55-Jährigen wurde über Nacht mehr als 600-mal kommentiert – wie sich denken lässt, fielen auch bei den Social-Media-Nutzern die Reaktionen unterschiedlich aus. "Selten so einen schlechten Tatort gesehen – es wird immer schlimmer!", gaben viele Schweigers Beobachtung Recht. Etliche andere schlugen sich jedoch auf die Seite des begeisterten Kritikers: "Großartige Schauspieler in einer völlig grotesken Reminiszenz-Story. Beste Unterhaltung, wenn man Kino kennt."

Auf der offiziellen "Tatort"-Präsenz bei Facebook urteilte sogar eine deutliche Mehrheit lobend über "Angriff auf Wache 08", eine Hommage an den Thriller-Klassiker "Assault - Anschlag bei Nacht" aus dem Jahre 1976. Mit 7,98 Millionen Zuschauern lag die Publikumsreichweite dennoch leicht unter dem üblichen Niveau des ARD-Sonntagskrimis. Im Schnitt schalteten den "Tatort" im laufenden Jahr 8,85 Millionen Zuschauer ein.

Quelle: teleschau – der Mediendienst