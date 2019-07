"Nur mit Dir zusammen"

Von teleschau

Einen Gastauftritt in der RTL-Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht" hat Vanessa Mai schon hinter sich. Nun hat die Schlagersängerin sogar eine Hauptrolle in einem TV-Film ergattert. An ihrer Seite: ein waschechter "Tatort"-Kommissar.

Von der Bühne ist Sängerin Vanessa Mai kaum mehr wegzudenken. Nun zieht es die 27-Jährige wieder vor die Kamera: Wie das Erste mitteilte, gibt die Schlagersängerin in dem Fernsehdrama "Nur mit Dir zusammen" ihr Filmdebüt. Die Dreharbeiten zu dem gefühlvollen ARD-Film haben bereits begonnen.

Vanessa Mai spielt eine Frau, die nichts mehr liebt als die Musik und an ihrem großen Durchbruch arbeitet. Ihr größter Hit handelt vom Tod ihres Vaters – der allerdings doch nicht gestorben ist. Dann sieht sich die Sängerin plötzlich einer schockierenden Diagnose gegenüber, und sie muss eine wichtige und schwierige Entscheidung treffen.

"Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genauso großen Spaß hier am Set! Die Crew ist wirklich mega, wir sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen", lässt sich die Sängerin zitieren. Die Regie zu "Nur mit Dir zusammen" übernimmt Stefan Bühling, das Drehbuch stammt von Judith Westermann. Neben ihr spielt mit Axel Prahl ein waschechter "Tatort"-Kommissar, in weiteren Rollen sind Michael Gaedt, Elena Uhlig, Ferdinand Seebacher, Max Befort und Klaus Stiglmeier zu sehen. Wann der Film ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Vanessa Mai ist seit 2012 als Sängerin erfolgreich. Hits wie "Wolke 7" (damals noch mit der Band Wolkenfrei) oder "Ich sterb für dich" machten sie zu einer der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands. Ihr jüngstes Album "Schlager" veröffentlichte sie 2018. Im Fernsehen war sie bereits 2016 als "Deutschland sucht den Superstar"-Jurorin und 2017 in der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen. Außerdem spielte sie bereits in der RTL-Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht" eine Gastrolle.

Quelle: teleschau – der Mediendienst