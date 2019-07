| Wintersport

Die frühere Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch beendet ihre Tätigkeit als TV-Expertin bei der ARD. Das teilte die zweimalige "Sportlerin des Jahres" bei Facebook mit.

"Es war großartig, den Skizirkus nach meiner Karriere auch von der anderen Seite zu erleben. Doch nun, nach fünf Jahren, wird's Zeit, neue Wege zu gehen", schrieb Höfl-Riesch, sei seit der Saison 2014/15 für die ARD die alpinen Skirennen analysiert hatte.

"Danke an die ARD, besonders an die Teams von BR und SWR, mit denen ich beim Weltcup, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen als Ski-Expertin unterwegs sein durfte. Es hat Spaß gemacht und ich hab viel gelernt. Natürlich werde ich Ski Alpin weiter verfolgen, auch an der Piste. Neue Projekte, bei denen ich mich noch stärker journalistisch einbringen kann, sind in Arbeit - ich freu mich drauf", so Höfl-Riesch in ihrem Statement.

Auch die ARD bedankte sich für die langjährige Zusammenarbeit. "Maria Höfl-Riesch war eine tolle Bereicherung für die Alpin-Übertragungen im Ersten. Sie hat ihr Wissen perfekt vermittelt und spannende Ideen eingebracht", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Quelle: areh