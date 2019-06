VOX zeigt Klassiker

Von Jasmin Herzog

Als "Erin Brockovich" deckt Julia Roberts einen Umweltskandal auf und tut alles, um den Opfern zu helfen. VOX zeigt den großartigen Film zur besten Sendezeit.

Für die Hauptrolle in "Erin Brockovich" (2000) ließ Julia Roberts das nette Image der natürlichen Schönheit von nebenan hinter sich. Die Anwaltsgehilfin mit den knappen Klamotten und dem losen Mundwerk spielte sie so glaubhaft, dass sie sogar einen Oscar für die Rolle bekam. Dem Regisseur Steven Soderbergh gelang mit dem Thriller ein erstaunlicher Coup: Er inszenierte die "David gegen Goliath"-Story mit einer Heldin, die gerade dadurch sympathisch wird, dass sie nicht immer gefällig ist.

Julia Roberts verkörpert die zweifach geschiedene und recht vorlaute Erin. Sie ist Mutter von drei Kindern und sucht dringend einen Job. Den findet sie über Umwege in der Kanzlei des Anwalts Ed Masry (Albert Finney). Durch Zufall stößt Erin auf einen brisanten Fall: Im kalifornischen Hinkley scheint ein großer Konzern das Grundwasser mit dem hochgefährlichen Chrom 6 zu verschmutzen. Auffällig viele Bewohner der Kleinstadt haben Krebs, mehrere Frauen erlitten Fehlgeburten. Ed ist von der riskanten Geschichte nicht begeistert, aber seine neue Angestellte bleibt hartnäckig, und so vertritt Masrys Kanzlei am Ende über 600 Kläger.

Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Die echte Erin hat einen Kurzauftritt als Kellnerin. Julia Roberts war zuletzt in der Fernsehserie "Homecoming" (2018) zu sehen.

