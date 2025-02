Stromberg ist wieder da: Ein Blick auf die Dreharbeiten mit Christoph Maria Herbst

Die Kult-Sitcom "Stromberg" kehrt 2025 mit einem neuen Kinofilm zurück. Seit wenigen Tagen laufen die Dreharbeiten in Berlin und Köln. Christoph Maria Herbst und das bekannte Capitol-Team sind wieder vereint, mit viel Nostalgie und Komik.

"Als Chef bist du eigentlich 'ne Art Büro-Animateur. Ein Entertainer mit Schreibtisch." – Genau als solcher brachte Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) seine Kollegen in der Capitol zum Verzweifeln und löste bei den Fernsehzuschauern akute Lachkrämpfe und Fremdscham aus. Doch nach fünf Sitcom-Staffeln und einem Kinofilm schloss sich 2014 die Bürotür der Versicherungsgesellschaft – bis jetzt.

Im Dezember 2024 wurde bekannt gegeben, dass der Kultchef 2025 auf die Leinwand zurückkehrt. Nun wird es ernst. Seit wenigen Tagen laufen zunächst in Berlin und später in Köln die Dreharbeiten zum neuen "Stromberg"-Kinofilm. Arne Feldhusen, der schon bei der TV-Serie Regie führte, lässt sich in einer aktuellen Mitteilung zitieren: "Ich freue mich wirklich sehr, die alten Capitoler noch mal vor der Kamera zu haben. Und auf meine alten Graupen hinter der Kamera freue ich mich mindestens genauso!"