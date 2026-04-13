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„Mein Schwachpunkt“: Andrea Kiewel privat wie selten – darunter leidet sie wirklich

Ihr Leben in Tel Aviv

„Mein Schwachpunkt“: Andrea Kiewel privat wie selten – darunter leidet sie wirklich

13.04.2026, 08.51 Uhr
von Annika Schmidt
Andrea Kiewel zeigt sich überraschend offen: Die Moderatorin spricht über einen sehr persönlichen Schwachpunkt, der sie in ihrem Alltag immer wieder begleitet.
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.
Andrea Kiewel spricht über ihre Schwäche, die sie nun überwunden hat.   Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Vor der Kamera verbreitet Andrea Kiewel im ZDF-„Fernsehgarten“ Woche für Woche beste Laune, doch privat beschäftigt die Moderatorin weit mehr als nur der nächste TV-Auftritt. Die 60-Jährige, die in Tel Aviv lebt, hat jetzt ungewöhnlich offen über ihr Leben abseits der Show, ihre Gedanken zu Hause und ein Thema gesprochen, das sie besonders schwer loslässt.

Leben in Tel Aviv: Andrea Kiewel spricht über die Lage in Israel

Des Öfteren hat Andrea Kiewel betont, wie glücklich sie mit ihrer Wahlheimat Israel ist. Doch die aktuelle Lage vor Ort ist nicht einfach. Die Angriffe des Irans und von der Hisbollah halten das Land in Atem und ständig ertönt der Bombenalarm. Um so wichtiger ist es da, sich abzulenken und sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen. Andrea Kiewel hat ihren Weg gefunden, sich trotz der angespannten Situation in Israel wohlzufühlen – Aufräumen. Der Moderatorin ist Ordnung wichtig in ihrer Wohnung. Dabei hat sie festgestellt, ein gewisses Problem zu haben. 

Andrea Kiewel gibt emotionalen Einblick in ihr Innenleben

Sich von Dingen zu trennen, ist für Andrea Kiewel ein schwieriger Prozess. "Mein Schwachpunkt ist, dass ich mich schwer von Sachen trennen kann", beschreibt die 60-Jährige ihr Problem, wie die "AZ" berichtet. "Selbst an ausgeliebten Lieben halte ich fest, bis es so sehr wehtut, dass ich die Wahl habe zwischen gehen oder sterben", erklärt die ZDF-"Fernsehgarten"-Gastgeberin. Dahinter steht der Gedanke, nichts wegschmeißen zu wollen, das vielleicht doch nochmal gebraucht wird.

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Doch der Krieg in Israel hat für Umdenken gesorgt. Wenn sie in der Nacht von Sirenen geweckt wird und in den Schutzbunker muss, sei es angebracht Sachen loszuwerden und den schwierigen Zeiten den "Mittelfinger zu zeigen", wie Andrea Kiewel erklärt. "Alles, was ich mehr als drei Monate nicht mehr angefasst oder angehabt habe, muss mich verlassen", berichtet die Moderatorin über das radikale Ausmisten. Beim Aussortieren sollen immer wieder Schätze zum Vorschein kommen, die für neue Freude sorgen. 

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