Abschiede, Erfolge, Schicksalsschläge: Das wurde aus den "Rosenheim-Cops"

Über viele Jahre hinweg prägten sie den Erfolg der ZDF-Krimiserie. Doch nicht alle Darsteller blieben den „Rosenheim-Cops“ dauerhaft treu. Einige suchten neue Herausforderungen, andere wurden ersetzt. Viele von ihnen sind dem Fernsehen jedoch bis heute erhalten geblieben.

Von „SOKO“ bis „Hubert ohne Staller“: Die typischen Wege danach Diese Serien sind in den Filmografien der ehemaligen „Rosenheim Cops“ -Stars vielmals zu finden. Angefangen mit Gründungsmitglied Markus Böker. Er spielte den Kommissar „Ulrich Satori“ und wurde bereits 2005 wieder ersetzt. Er spielte aber zahlreiche Rollen seitdem, wie in „Polizeiruf 110“ und „Fack ju Göhte 2“. Er hatte zahlreiche Gastauftritte bei „SOKO München“ und „Inga Lindström“. Ähnlich sieht es bei Tim Mukalla aus, der bis 2009 den „Christian Lind“ spielte. Nach seinem Ausstieg war er Teil von „Rote Rosen“, „In aller Freundschaft“ und 2022 bei der „SOKO Wismar“. Bei „Hubert ohne Staller“ ist Michael A. Grimm gelandet, der lange den sympathischen „Tobias Hartl“ gespielt hat. In ähnlichen Serien spielten auch Andreas Giebel, Petra Einhoff und Patrick Kaluba.

Viele Ex-Cops bei „Dahoam is Dahoam" Die Familiensendung des BR ist seit 2007 erfolgreich. Viele der Schauspielstars hatten entweder Gastrollen oder sogar Hauptrollen. Dazu gehört auch Gerd Lohmeyer, der bei den „Rosenheim-Cops“ den „Werner Balthasar“ spielte. Senta Auth spielte lange Zeit die nette Wirtin, stieg aber 2020 aus. Bei „Dahoam is Dahoam“ ist sie aber ebenfalls seit 2007 dabei. Die Serie konnte auch Horst Kummeth eine bessere Karriere bieten. Er war zwei Jahre lang der „Leo Bernrieder“ und wechselte bereits 2007 zu „DiD“. Er spielte dort bis 2024 eine große Rolle. Er ist seitdem aber vor allem Regisseur und Autor.

Große Rollen im deutschen Fernsehen Manche Darsteller waren vielleicht nur kurz Teil der „Rosenheim-Cops“, sind aber dafür heute noch im Fernsehen zu finden. Florian Fitz spielte vier Jahre lang den „Dirk Bergmann“. Er ist seit 2017 bei „Betty’s Diagnose“ dabei. Wolfgang Fierek wurde jahrelang als Gast bei den Cops bezeichnet, obwohl er mit seiner langen Rolle als Fabrikdirektor deutlich zu den Hauptrollen gehörte. Nach seinem Ausstieg war er unter anderem beim „Tatort“ und ist seit 2016 Teil der Serie „Marie fängt Feuer“. Er ist ebenfalls als Sänger aktiv und hat zahlreiche Singles und Alben veröffentlicht. Auch Diana Staehly hat nach ihrer Rolle der „Patrizia Ortmann“ eine steile Karriere hingelegt. Sie ist 2016 freiwillig ausgestiegen, um mehr Zeit für andere Projekte zu haben. Sie war lange Hauptkommissarin bei der „SOKO Köln“ und auch bei den „Bergrettern“ dabei.

Schluss mit der Schauspielerei Auch die erste Kommissarin „Verena Danner“, gespielt von Katharina Abt ist nicht mehr dabei. Sie war von 2016 bis 2020 Teil der Cops. Abt hat eine Weiterbildung zur Sängerin Musicaldarstellerin gemacht und ist mittlerweile Dozentin an der Schule für Schauspiel in Hamburg. Die Karriere als Schauspieler hat auch Mark-Alexander Solf beendet. Er führte lange ein Doppelleben als Arzt und als Schauspieler. Bei den „Rosenheim-Cops“ war er bis 2015 zwei Jahre lang der „Sebastian König“. Mittlerweile hat er sich aber dafür entschieden, nur noch in der Medizin zu arbeiten.

Diese Stars sind bereits verstorben Wahre „Rosenheim-Cops“-Fans wissen von wem die Rede ist. Darsteller Joseph Hannesschläger. Er spielte jahrelang den „Korbinian Hofer“ und musste dann 2019 aufgrund seiner Krebserkrankung aussteigen. Im Jahr darauf ist er leider verstorben. Ein tragische Schicksal hat auch Matthias Messner erlitten. Er galt für einige Tage als vermisst und wurde nach einer langen Suchaktion tot in einem Wiener Wald aufgefunden. Er wurde nur 42 Jahre alt.