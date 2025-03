Ben Zucker völlig verändert: „Ich hätte dich niemals erkannt!“

Kurze Haare, rockige Outfits und gerne ein schwarz-rot-kariertes Holzfällerhemd - so kennt man Ben Zucker. Doch nun überrascht der 41-Jährige mit einem Foto, das ihn komplett verändert zeigt. Das Bild stammt aus seiner Jugend und lässt viele Fans staunen.

Eigentlich war alles anders geplant, doch durch eine unerwartete Begebenheit lernten sich Helene Fischer und Thomas Seitel kennen. Nun hat der Tänzer verraten, in welchem magischen Moment sich die beiden ineinander verliebte.

Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt

Ben Zucker und seine Typveränderung

Die meisten Fotos, die Ben Zucker auf Instagram veröffentlicht, zeigen ihn bei seinen Auftritten. Selten ist auch mal ein privater Schnappschuss dabei. Aktuell können sich die Fans über Fotos von "Let's Dance" freuen, denn der Schlagerstar tanzt in der aktuellen Staffel der RTL-Show mit. Doch für große Aufmerksamkeit hat nun ein anderes Bild gesorgt. Auf dem zeigt sich der 41-Jährige komplett verändert. So sehr, dass ihn wohl sonst kein Fan wiedererkannt hätte. Die Aufnahme stammt aus seiner Jugendzeit. Im Jahr 2003 hatte Ben Zucker den bisher unbekannten Look und zeigt eine unbekannte Seite des Schlagersängers. Darauf ist der "Let's Dance"-Teilnehmer mit langen, blonden Haaren und einem verträumten Blick zu sehen. "Melancholischer Straßenbengel", kommentiert der 41-Jährige das Bild.