Deckt Giovanni Zarrella ein "ZDF-Fernsehgarten"-Geheimnis auf?

Giovanni Zarrella kann sich über den nächsten großen Schritt in seiner Karriere freuen. Der Entertainer plant ein besonderes TV-Highlight und will dafür das Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" nutzen. Seit Jahrzehnten ist Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel auf dem Gelände zu Hause. Nun steht fest: Auf dem Territorium wird Giovanni Zarrella eine TV-Premiere präsentieren. Doch mit dieser Aktion könnte der 47-Jährige eine alte Debatte neu aufleben lassen.

Neue Open-Air-Liveshow auf dem "ZDF-Fernsehgarten"-Gelände Seit 1986 wird der "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg produziert. Das Gelände wird Andrea Kiewel für eine TV-Premiere demnächst mit Giovanni Zarrella teilen müssen. Der Schlagerstar plant eine Open-Air-Show auf der legendären "ZDF-Fernsehgarten"-Fläche. Das Event soll am Samstag, dem 29. August stattfinden. Andrea Kiewel geht, wie gewohnt, einen Tag später auf dem Gelände auf Sendung.

Die Moderatorin und der Deutsch-Italiener kennen sich bereits seit Jahren. Des Öfteren standen die beiden Entertainer gemeinsam vor der Kamera und äußerten sich stets mit lobenden Worten über den anderen. Die Idee, eine Sommerausgabe von einer beliebten Show zu präsentieren, ist nicht neu. Florian Silbereisen steht bei sommerlichen Temperaturen für den „Schlagerbooom Open Air“ vor der Kamera und Moderator-Legende Dieter Thomas Heck (†80, 2018 verstorben) präsentierte zwei Spezial-Ausgaben seiner Hitparade aus dem "ZDF-Fernsehgarten". Doch es könnte sein, dass Giovanni Zarrella mit seiner neuen Show etwas über den "ZDF-Fernsehgarten" aufdeckt, das geheim bleiben sollte.

Deckt Giovanni Zarrella "ZDF-Fernsehgarten"-Ausrede auf? Zahlreiche Stars treten seit Jahren im "ZDF-Fernsehgarten" auf. Doch Live-Musik sucht man in der Show vergebens. Bislang erklärte Andrea Kiewel mehrfach, das sei aus technischen Gründen nicht möglich, wie schlagerprofis.de berichtet. Immer wieder werden die Playback-Auftritte bemängelt. Sollte in der Sendung von Giovanni Zarrella live musiziert werden, ist es der Beweis, dass es sehr wohl möglich ist, dass Musiker ihre Songs live auf dem Gelände für eine TV-Sendung präsentieren. Sollte dies der Fall sein, wird die Debatte um die fehlende Live-Musik erneut aufflammen. In den regulären Ausgaben der "Giovanni Zarrella Show" wird zum größten Teil live gesungen, nur wenige Gäste nutzen ein Playback. Zudem hat der 47-Jährige eine Live-Band unter der Leitung von Christoph Papendieck in seiner Sendung.

