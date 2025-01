"Die Geissens" im Interview über die Dreharbeiten: "Erst mal sind alle sehr schlecht gelaunt"

2025 starten die Geissens mit einer neuen Staffel ihrer Kultserie auf RTLZWEI. Robert und Carmen Geiss sowie ihre Töchter Davina und Shania sind wieder dabei. Im Interview hat die Millionärsfamilie verraten, was die Fans in den kommenden Folgen erwartet, wie ein Drehtag abläuft – und wann sie mit der Show aufhören würden.

prisma: Am 6. Januar startet die neue Staffel von "Die Geissens". Was können Fans Neues erwarten?

Davina: Ne, in Wahrheit ist es nie schlimm. Also wir haben eigentlich immer Spaß.

Robert: Es gibt natürlich Tage, an denen es viel cooler ist, und Tage, an denen es anstrengender ist. Ganz klar. Kommt ja immer drauf an, was passiert. Im Museum ist's langweilig.