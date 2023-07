"Sommerhaus der Stars": Hat Claudia Obert ihr ganzes Geld ausgegeben? Unternehmerin arbeitet Billig-Marke

Claudia Obert und Luxus - das gehört einfach zusammen. Durch ihre Mode-Geschäfte und durch weitere Einnahmen wurde die Hamburgerin zur Millionärin. „Mich – als Privatperson – gibt es fast gar nicht, ich bin eine Litfaßsäule für Luxus“, erklärte die 61-Jährige in der Kabel-Eins-Sendung „Über Geld spricht man doch!". Umso überraschender ist der Werbedeal, den die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin an Land gezogen hat. Für einen Billig-Discounter versucht die Unternehmerin nun schwimmende Matratzen unter die Leute zu bringen.

„Na, da vorne ist eine Privatinsel und ich hab gleich meine. Die pump‘ ich mir auf“, berichtet Claudia Obert voller Vorfreude, als sie ihre schwimmende Matratze aufpumpt, um damit in den Pool zu springen. Im Badeanzug liest die Trash-Ikone die Anleitung und muss feststellen: "anstrengend". Doch das Vorhaben gelingt und Claudia Obert kann sich entspannt auf ihrer Matratze im Pool niederlassen. Für diesen aufblasbaren Wasserspaß vom Discounter Aldi wirbt die Millionären in einem Clip. Doch warum macht die Luxus-Lady ausgerechnet für die günstige Marke Werbung?

Claudia Oberts Lebensziel: "Luxus"

Seit frühster Kindheit sind Geld und teure Marken wichtig für die "Sommerhaus der Stars"-Trash-Ikone: „Ich wollte einen Porsche haben und ich wollte Juwelen haben", war schon damals ihr erklärtes Ziel. Von ihren Eltern bekam die 61-Jährige den Rat: „Dann beweg deinen Ar***, dann kannst du es dir kaufen!". Heute genießt die Unternehmerin ihr Jet-Set-Leben und die Beziehung zu ihrem 25-jährigen Freund Max Suhr. Geld scheint Claudia Obert auch weiterhin im Überfluss zu haben. Bei der Hamburgerin steht der Spaß-Faktor wohl an oberster Stelle, egal was andere Leute über sie denken. So nimmt Claudia Obert mit Vorliebe an Reality-TV-Formaten wie dem "Sommerhaus der Stars" teil und stellt sich als Werbegesicht für Aldi zur Verfügung.