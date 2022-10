Borussia Dortmund beim FC Sevilla: Wer überträgt heute? Wer kommentiert?

Als eines von fünf deutschen Teams hat sich Borussia Dortmund für die Champions League qualifiziert. DAZN und Amazon Prime haben die Übertragungsrechte für die Saison 2022/23. Hier erfahren Sie, welches BVB-Spiel wo gezeigt wird.

Als Vizemeister haben es die Dortmunder erneut in die Champions League geschafft. Dort sind sie neben dem FC Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt eine von fünf deutschen Mannschaften. Der BVB spielt dreimal dienstags und dreimal mittwochs. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Wer sind die Gegner von Borussia Dortmund? Der BVB bekommt es in der Gruppe G mit Manchester City, dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen zu tun. Klarer Favorit auf den Gruppensieg ist ManCity, gegen Sevilla und Kopenhagen dürfte sich das Team von BVB-Trainer Edin Terzic aber gute Chancen ausrechnen. Platz 1 und 2 in der Gruppe reichen zum Weiterkommen. Der Gruppendritte steigt in die Europa League ab, der Gruppenvierte ist komplett raus aus dem internationalen Geschäft.

Wann spielt der BVB? Die restlichen Partien sind am 5.10. (21 Uhr in Sevilla), am 11.10. (21 Uhr gegen Sevilla), am 25.10. (21 Uhr gegen Manchester) und am 2.11. (21 Uhr in Kopenhagen).

Wer überträgt die Spiele des BVB? BVB-Fans brauchen zwei verschiedene Abos, wenn sie alle Spiele ihres Vereins am Bildschirm verfolgen möchten. Alle drei Heimspiele der Dortmunder werden bei Amazon Prime Video gestreamt, alle Auswärtsspiele bei DAZN. DAZN zeigt alle Partien der Königsklasse bis auf ein Dienstagsspiel pro Spieltag. Amazon Prime überträgt immer dienstags ein Topspiel und hat dabei das Vorwahlrecht. Der BVB spielt an denselben Tagen wir RB Leipzig, an den Spielen der Sachsen hatte Amazon Prime offenbar kein Interesse.

Borussia Dortmund: Spielplan und Sendetermine Dienstag, 6.9., 18.45 Uhr: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen (3:0)

Mittwoch, 14.9., 21 Uhr: Manchester City - Borussia Dortmund (2:1)

Mittwoch, 5.10., 21 Uhr: FC Sevilla - Borussia Dortmund (DAZN)

Dienstag, 11.10., 21 Uhr: Borussia Dortmund - FC Sevilla (Amazon Prime)

Dienstag, 25.10., 21 Uhr: Borussia Dortmund - Manchester City (Amazon Prime)

Mittwoch, 2.11., 21 Uhr: FC Kopenhagen - Borussia Dortmund (DAZN) Wer kommentiert das Spiel Sevilla - BVB? Jan Platte kommentiert die Partie gemeinsam mit Experte Sami Khedira als Co-Kommentator. Moderatorin Laura Wontorra präsentiert Vorberichte und Analysen.

Wann beginnt die Übertragung von Sevilla - Dortmund? Die Vorberichte auf das Spiel beginnen um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr.

Was kostet ein Abo bei DAZN? Der Sport-Streamer wurde zuletzt wegen seiner Preiserhöhung massiv kritisiert. Der Dienst kostet mittlerweile 29,99 Euro im Monat. Ein Jahresabo kostet 24,99 Euro im Monat. Hier können Sie ein Abo abschließen.*

Was kostet ein Abo bei Amazon Prime Video? Auch der Streamingdienst des Versandriesen ist etwas teurer geworden. Das Prime-Abo kostet 8,99 Euro im Monat oder 89.90 Euro im Jahr. Für die Champions-League-Übertragungen ist kein Zusatzabo nötig. Hier können Sie ein Abo abschließen.*

