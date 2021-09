Champions League 2021/22: Wer zeigt OSC Lille - VfL Wolfsburg?

OSC Lille - VfL Wolfsburg live im Stream

Im DFB-Pokal kam das Aus am Grünen Tisch, in der Bundesliga ist der VfL Wolfsburg dagegen perfekt gestartet und führt nach vier Spieltagen die Tabelle an. Nun wird es für das Team von Trainer Mark van Bommel auch in der Champions League ernst. Am Dienstag, 14. September, tritt Wolfsburg am ersten Spieltag bei OSC Lille an. Das Spiel wird ab 20 Uhr bei Streaming-Anbieter DAZN übertragen, Anstoß in Lille ist um 21 Uhr.