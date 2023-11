Streaming-Tipp "Eine Billion Dollar": Kritik zur neuen Serie nach dem Erfolgsroman

Eine Eins mit zwölf Nullen. Eine Billion Dollar. Das sind Größenordnungen, die die menschliche Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen. Diese abstruse Zahl beschreibt in etwa das Fünffache des Vermögens von Elon Musk, der aktuell mit 231 Milliarden Dollar Vermögen als reichster Mann der Welt gilt. Entsprechend gerät die Welt von Fahrradkurier John Fontanelli (Philip Froissant, "Die Kaiserin") komplett aus den Fugen, als ihm in der Paramount-Serie "Eine Billion Dollar" (ab 23. November) das Unbegreifliche mitgeteilt wird: Er erbt die titelgebende Summe – und wird auf einen Schlag der reichste Mann der Welt.

Zunächst lebt John seinen plötzlichen Reichtum in vollen Zügen aus, schmeißt in einem Nachtclub mit Geldbündel um sich und schenkt seinem Bruder Lino (Louis Nitsche) einen protzigen Ferrari. Doch das weltweite Medienecho und eine Armada an Sicherheitsleuten um John herum machen ihm bald den Ernst der Lage bewusst. In der Folge baut er in Berlin eine Firmenzentrale auf, wo er mit seiner treuen Verbündeten Franca (Alessandra Mastronardi) und dem Kappi tragenden Schlabberlook-Liebhaber und Hedgefonds-Manager Malcolm McCaine (Oliver Masucci) die Welt verändern will – und mächtige Opponenten gegen sich aufbringt.