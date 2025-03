"ARD Wissen: Die Cannabis-Bilanz": So läuft es einem Jahr nach der Legalisierung

Ein Jahr nach der Cannabis-Legalisierung in Deutschland ziehen Experten aus Medizin, Polizei und Justiz Bilanz. Die ARD-Dokumentation "ARD Wissen: Die Cannabis-Bilanz" beleuchtet die bisherigen Erfahrungen und Herausforderungen.

ARD Wissen: Die Cannabis-Bilanz Dokumentation • 31.03.2025 • 23:05 Uhr

In einer an Umwälzungen übervollen, ernsten Zeit, war das Inkrafttreten eines weitreichenden Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland am 1. April 2024 eine tatsächlich friedliche kleine Revolution: Nun beleuchtet die ARD-Dokumentation "ARD Wissen: Die Cannabis-Bilanz" die Lage im Land des liberalisierten Drogenkonsums. Dabei kommen Fachleute aus Medizin, Polizei und Justiz zu Wort. Und Forscher liefern eine Art erste Fakten-Basis: So stiegen sie vielerorts in Deutschland in die Abwassersysteme hinab, um Proben zu entnehmen. Am Abbauprodukts Carboxy-THC im Abwasser kann man ablesen, wie viel Cannabis vor Ort wirklich konsumiert wurde.

Was kann man von Kanadiern lernen? Dass das weitreichende Gesetz an einem 1. April in Kraft trat, wirkt rückwirkend oft wie ein etwas fehlgeleiteter Aprilscherz. Jedenfalls haben sich die Hoffnungen, dass Kriminalitätsraten drastisch sinken und dass Profi-Dealern das Handwerk gelegt wird, nicht wirklich bewahrheitet. Von anarchischen Zuständen kann allerdings auch keine Rede sein, vor allem weil in einigen Bundesländern die Zulassung von Cannabis-Clubs zum gemeinsamen Anbau weiterhin eher behindert als schnell umgesetzt wird. Die gesundheitlichen Risiken der Freigabe-Bemühungen sind noch nicht richtig abzuschätzen.

Der Filmbericht von Tom Ockers weitet dabei den Blick über die deutschen Grenzen hinaus: So werden auch Reportagen von Frank Seibert mit einbezogen, der sich in Vancouver umgesehen hat. Die kanadische Metropole gilt als Drogen-Hotspot. Auch in Kanada wurde Cannabis-Konsum landesweit freigegeben – dort allerdings bereits im Jahr 2018. Das Land galt damit als Vorbild für Deutschland. Umso mehr lohnt nun ein kritischer Blick auf die Lage in beiden Kulturkreisen – auch um abschätzen zu können, was die Zukunft hierzulande in dieser Frage noch so bringen wird.

ARD Wissen: Die Cannabis-Bilanz – Mo. 31.03. – ARD: 23.05 Uhr