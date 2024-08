„Are you the one“ - VIP: DIESER Neuzugang sorgt für Wirbel

Eingefleischte „Are you the one“-Fans wissen: Meist gibt es zusätzlich zum bestehenden Cast einen oder eine Nachzügler(in), die das Leben in der Villa noch einmal kräftig aufmischt. So auch in der diesjährigen VIP-Staffel.

Mit ihrem Ex Gigi Birofio war Dana Feist zuletzt im RTL-„Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Im Anschluss daran zerbrach die Beziehung zwischen den beiden. Ob da der berüchtigte „Sommerhaus“-Fluch zuschlug? So genau weiß das keiner. Jedenfalls scheint Dana inzwischen über ihren Ex-Freund hinweg zu sein. Von ihrer Teilnahme bei „Are you the one“ – VIP erhofft sie sich nämlich, endlich ihr „Perfect Match“ zu finden. Und das nicht zum ersten Mal. Denn die 28-Jährige war bereits mal Kandidatin bei der „Normalo“-Staffel. Genauso wie Antonino, der damals ihr „Perfect Match“ war. Ein Paar wurden die beiden damals nicht, trotzdem verstehen sich Dana und Antonino auch heute noch gut. Ob sie also zum zweiten Mal als „Perfect Match“ aus der Show gehen werden? Ausschließen wollen es die beiden nicht.

Dana sorgt für Wirbel Bevor Dana aber zu den anderen in die Villa stößt, darf sie erstmal in Ruhe ein Date crashen. Das haben sich Lukas und Jennifer sowie Chris und Emmy zuvor hart erspielt. Eine Dame darf Dana zurückschicken. Die Entscheidung fällt auf Jennifer. Sie nimmt es halbwegs gelassen und erzählt den anderen in der Villa von Danas Ankunft. Nadja und Laura sind nicht besonders begeistert über den Neuzugang. „Ich finde es scheiße. Das muss ich sacken lassen. In meine Augen ist Dana einfach nur die Ex von Gigi – mehr nicht“, schießt Laura L. gegen Dana. Und sie geht sogar noch weiter, unterstellt Dana, dass sie eigentlich vergeben ist. Nadja will nämlich wissen, dass sie mit „AYTO“-Kandidat Wilson anbandelt. Ob die beiden Dana mit diesen Vorwürfen noch konfrontieren werden?

Gabriella fürchtet um ihre Ruhe in der Villa Auch Gabriella hat ein Problem mit der Nachrückerin: „Dana hat ein Problem mit mir, weil ich was mit Gigi hatte. Das war nach der Beziehung.“ Sie fürchtet nun um ihre Ruhe in der Villa. Tatsächlich könnte sie da gar nicht so unrecht haben. Denn mit Danas Einzug wirkt die Gruppe plötzlich gespalten. Während sich einige Kandidatinnen und Kandidaten über die Nachrückerin freuen, sind andere skeptisch. Von Danas Date-Partner Lukas gibt es erstmal ein Kompliment: „Ich glaube du wirst bei den Männern in der Villa gut ankommen, weil du eine echt hübsche Frau bist.“ Ob er recht behält und andere Damen möglicherweise um ihre Couple fürchten müssen, wird sich schon bald herausstellen.